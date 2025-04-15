«الفيفا» يبحث إقامة «فاصلة» لتحديد «بديل ليون» في مونديال الأندية

لندن (رويترز)

قال جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا» إنه سيبحث إقامة مواجهة فاصلة بين ناديي لوس أنجلوس الأميركي وكلوب أميركا المكسيكي لمشاركة أحدهما في كأس العالم للأندية بعد استبعاد نادي ليون من البطولة الشهر الماضي.

واُستبعد نادي ليون من كأس العالم للأندية التي تقام في الولايات المتحدة في الفترة من 14 يونيو إلى 13 يوليو المقبلين لعدم التزام النادي المكسيكي بقواعد الملكية المتعددة للأندية رغم أن محكمة التحكيم الرياضية قد سجلت استئناف ليون ضد القرار.

وقال إنفانتينو: «في غضون أسبوعين سيكون لدينا القرار النهائي والمحدد وسنحترم أي قرار، ما نتطلع له هو أنه إذا أكدت محكمة التحكيم الرياضية قرار لجنة الاستئناف، فإن نية الفيفا إقامة مواجهة فاصلة بين الفريق الذي خسر نهائي دوري أبطال الكونكاكاف أي لوس أنجلوس والفريق التالي في التصنيف وهو أميركا».

وقال الفيفا إن البطولة الموسعة لكأس العالم للأندية بمشاركة 32 فريقاً ستمنح جوائز مالية قدرها مليار دولار.