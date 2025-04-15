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الرياضة

رافينيا يهدد الرقم التاريخي لرونالدو في «أبطال أوروبا»

رافينيا يهدد الرقم التاريخي لرونالدو في «أبطال أوروبا»
15 ابريل 2025 12:10

معتز الشامي (أبوظبي)

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يقدم البرازيلي رافينيا أفضل مستوى له، حيث سجل 10 أهداف و12 تمريرة حاسمة، في موسمه الأول مع برشلونة، و10 أهداف و13 تمريرة حاسمة في الموسم الثاني، وخلال الموسم الحالي أحرز 28 هدفاً، و22 تمريرة حاسمة. 
ويبرز أداء رافينيا في دوري أبطال أوروبا، بتصدره قائمة الهدافين «12 هدفاً»، بفارق هدف على روبرت ليفاندوفسكي، وهدفين على سيرو جيراسي وهاري كين، ويضاف إلى ذلك تمريراته الحاسمة السبعة، وهي فئة أخرى يهيمن عليها بمفرده، متقدماً على جوشوا كيميتش، صاحب تمريرات الخمس، وبذلك يسهم رافينيا في 19 من أصل 36 هدفاً سجلها برشلونة في دوري الأبطال هذا الموسم، وأصبح على بُعد 4 مساهمات من تحطيم الرقم القياسي لكريستيانو رونالدو، ويحتاج إلى هدف أو تمريرة حاسمة لتجاوز ليو ميسي.
أحرز رونالدو أكبر عدد من الأهداف في تاريخ «أبطال أوروبا» برصيد 140 هدفاً، وحصل على لقب الهداف 7 مرات، 6 منها مع ريال مدريد ومرة واحدة مع مانشستر يونايتد، ولم يسجل أحد أهدافاً أكثر من «الدون» في موسم، بواقع 17 هدفاً، ويحتل «صاروخ ماديرا» أيضاً المركزين الثاني والثالث في القائمة، بواقع 16 و15 هدفاً على التوالي، رغم أنه يتقاسم الرقم الأخير مع ليفاندوفسكي وبنزيمة.
وشارك رونالدو في 22 هدفاً خلال فوز ريال مدريد باللقب موسم 2013/2014، وهو رقم قياسي لم يتمكن أحد من تحقيقه، وأسهم رافينيا في 19 هدفاً بالبطولة حتى الآن، وإذا انتهى الأمر بوصول برشلونة إلى النهائي في ميونيخ، يكون أمام النجم البرازيلي 4 مباريات لمعادلة أو تحطيم رقم رونالدو.

دوري أبطال أوروبا
الشامبيونزليج
برشلونة
رافينيا
كريستيانو رونالدو
ليفاندوفسكي
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