سان جيرمان يخشى «الكابوس» أمام أستون فيلا!



معتز الشامي (أبوظبي)



يواجه أستون فيلا تحدياً صعباً للحفاظ على حلمه في دوري أبطال أوروبا، حيث يحتاج إلى التفوق بفارق أكثر من هدفين في إياب ربع النهائي أمام باريس سان جيرمان، الثلاثاء، للعبور إلى نصف النهائي، بعد هزيمته في «حديقة الأمراء» 3-1، ولم يلعب سان جيرمان نهاية الأسبوع، حيث يكون لديه أسبوع كامل تقريباً للراحة والتعافي والاستعداد لمباراة الإياب.

ومن ناحية أخرى، لعب أستون فيلا خارج أرضه في الدوري الإنجليزي، السبت، أمام ساوثهامبتون، الهابط بالفعل، حيث فاز بثلاثية، ويملك باريس سان جيرمان 4 لاعبين مختلفين أسهموا مباشرة في 5 أهداف أو أكثر في «الشامبيونزليج» هذا الموسم، وهم عثمان ديمبيلي (9)، وأشرف حكيمي (6)، وبرادلي باركولا (6)، وديزيريه دويه (5).

ويملك سان جيرمان تاريخاً في إضاعة التقدم الكبير، حيث تعد المرة الثامنة التي يتقدم فيها الفريق بفارق هدفين أو أكثر قبل مباراة الإياب في دوري أبطال أوروبا، وأُقصي 3 مرات، وإذا حدث ذلك للمرة الرابعة، يكون ذلك رقماً قياسياً في البطولة، إحدى تلك الحالات «الريمونتادا» الشهيرة لبرشلونة، حيث خسر سان جيرمان 5-6 في مجموع المباراتين أمام «البلوجرانا» موسم 2016-2017، رغم فوزه ذهاباً 4-0، وكان المدربان اللذان قادا الفريقين في تلك المواجهة الأيقونية، هما مدربا مواجهة الثلاثاء نفسهما، أوناي إيمري (سان جيرمان)، ولويس إنريكي (برشلونة).

خسر أستون فيلا مبارياته الثلاث الأخيرة أمام الفرق الفرنسية، حيث جاءت الهزيمة خلال العام الماضي أمام ليل وموناكو وسان جيرمان، وفاز «الباريسي» بـ 4 مباريات فقط من أصل 17 مباراة خارج أرضه أمام الفرق الإنجليزية، وأحد هذه الانتصارات أمام ليفربول في مارس الماضي بثمن النهائي، منهياً سلسلة من 4 هزائم متتالية.

توقعت شبكة «أوبتا» تأهل فريق لويس إنريكي إلى نصف النهائي، حيث يواجه أرسنال أو ريال مدريد - بنسبة 91.5%، بينما فرصة أستون فيلا في العودة 8.5%.