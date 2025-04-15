«عمومية الطاولة» تعتمد انضمام الرمس لعضوية الاتحاد

معتصم عبدالله (أبوظبي)

يشهد الاجتماع العادي للجمعية العمومية لاتحاد كرة الطاولة، والمقرر في الخامسة من مساء الجمعة المقبل بمقر الاتحاد في المبنى الجديد للجنة الأولمبية الوطنية بدبي، وذلك برئاسة المهندس داوود الهاجري، وبحضور مجلس الإدارة والأعضاء، اعتماد انضمام نادي الرمس إلى عضوية الاتحاد والمشاركة في مسابقاته.

وشهد الموسم الحالي 2024-2025 مشاركة 18 لاعباً من نادي الرمس في مسابقات فئتي الناشئين والأشبال، تمهيداً للانضمام إلى العضوية العاملة في اتحاد الطاولة، والتي تضم حالياً 18 نادياً، وهي: النصر، الوصل، شباب الأهلي، الشارقة، الذيد، خورفكان، العربي، فلج المعلا، التعاون، عجمان، البطائح، العروبة، دبا الحصن، المدام، الشارقة لرياضة المرأة، مسافي، دبا، وأبوظبي لألعاب المضرب.

ورفع انضمام الرمس إلى مسابقات الاتحاد خلال الموسم الجاري عدد اللاعبين الإجمالي إلى 439 لاعباً، موزعين على الفئات التالية: 72 في فئة الرجال، 89 في فئة الشباب، 99 في فئة الناشئين، و179 في فئة الأشبال، مقارنة بـ 414 لاعباً في الموسم الماضي 2023-2024. كما ارتفع عدد اللاعبات من 62 في الموسم الماضي إلى 69 لاعبة في الموسم الحالي.

ويتضمن جدول أعمال الجمعية العمومية اعتماد محضر الاجتماع السابق الذي عقد في مارس 2024، إلى جانب مناقشة تقارير عمل الاتحاد في الفترة الماضية، بما في ذلك التقرير الإداري والفني، بالإضافة إلى الحساب الختامي والتقرير المالي.

ويُقام على هامش الاجتماع توقيع عقد رعاية بين اتحاد كرة الطاولة وشركة «ستاج»، لتوفير أزياء المنتخبات الوطنية خلال الفترة المقبلة.