«الشارقة للهجن» يُناقش التعاون مع «اللجنة القطرية»

الشارقة (الاتحاد)

بحث نادي الشارقة لسباقات الهجن، مع اللجنة المنظمة لسباقات الهجن في دولة قطر، سبل التعاون المشترك وتطوير رياضة سباقات الهجن والارتقاء بها، وتسخير الإمكانيات المختلفة وتنفيذ البرامج بين الجانبين، بما يقود إلى تحقيق الأهداف المنشودة، والاستفادة من خبرات الجانبين.

جاء ذلك خلال الاجتماع المشترك بين عبدالله محمد معضد بن هويدن الكتبي، رئيس نادي الشارقة لسباقات الهجن، وعبدالله محمد الكواري، نائب رئيس اللجنة المنظمة لسباقات الهجن في دولة قطر، بمقر اللجنة.

وأكد الكتبي أهمية العمل بما ينسجم مع استراتيجية النادي واللجنة الرامية إلى تطوير رياضة الهجن والارتقاء بسباقاتها التراثية، في إطار منظومة المحافظة على مفرداتها وتقاليدها.

كما أشاد ابن هويدن بالجهود الكبيرة التي تبذلها اللجنة المنظمة لسباقات الهجن في دولة قطر في الارتقاء برياضة سباقات الهجن في دولة قطر ودول مجلس التعاون الخليجي، والتشجيع على الإقبال لممارسة هذه الرياضة التراثية، والعمل الكبير الذي يتم من أجل تطوير هذه الرياضة وإنجاح المهرجانات والفعاليات، لافتاً إلى النقلة الكبيرة التي حدثت خلال السنوات الأخيرة الماضية في ميدان سباقات الهجن في الشيحانية.

وأكد عبدالله محمد الكواري على التعاون مع نادي الشارقة لسباقات الهجن، للمساهمة في إنجاح مختلف السباقات والفعاليات والبطولات، وبما يخدم جهود الجانبين في هذا الصدد.