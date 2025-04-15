«فخر أبوظبي» و«الفرسان».. تحضيرات «هادئة» قبل «النهائي الكبير»

مراد المصري (أبوظبي)

يواصل فريقا الجزيرة وشباب الأهلي التحضيرات البدنية والفنية، ترقباً لخوض المباراة النهائية لكأس مصرف أبوظبي الإسلامي لكرة القدم، وذلك من خلال العمل بصمت، والتركيز على التدريبات وتحليل المنافس بالشكل المطلوب، ترقباً للموعد الكبير يوم السبت المقبل على استاد هزاع بن زايد في مدينة العين.

ويدخل «فخر أبوظبي» المواجهة بتحديات كبيرة أمام المدرب المغربي الحسين عموتة، أبرزها أنه بحاجة لتحقيق الفوز على «الفرسان»، الذي لم يعرف الخسارة في جميع مبارياته في المسابقات المحلية هذا الموسم، وبالمجمل يمر حالياً في سلسلة متتالية من 33 مباراة دون خسارة في جميع المسابقات، إلا أنه يتسلح بالذكريات الإيجابية عندما تفوق على منافسه في آخر نهائي جمع بينهما في كأس السوبر الإماراتي في 2022.

ويتطلع المدرب، إلى إيجاد الصيغة الفنية الأنسب لخوض اللقاء، والأهم إيجاد العناصر القادرة على تقديم المطلوب في ضوء النتائج السلبية التي مر بها الفريق مؤخراً.

من جانبه، يدرك «الفرسان» بقيادة المدرب البرتغالي باولو سوزا، أن وقت الحصاد قد بدأ، وأن جميع النتائج الإيجابية التي حققها في الفترة الماضية، لن تكون ذات أهمية في وقت الحسم المقبل، وهو الذي ينافس على جميع الجبهات الثلاث، دوري أدنوك للمحترفين وكأس صاحب السمو رئيس الدولة، وكأس مصرف أبوظبي الإسلامي، لمحاولة التتويج بجميع الألقاب، ومواصلة التواجد بقوة على منصة التتويج، بعدما سبق له تحقيق لقبين على الصعيد المحلي والإماراتي القطري، هذا الموسم.