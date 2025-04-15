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الرياضة

شوقي غريب مديراً فنياً للمريخ السوداني

شوقي غريب مديراً فنياً للمريخ السوداني
15 ابريل 2025 15:24

القاهرة (د ب أ)

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توصل نادر خليل، المدير الرياضي لنادي المريخ السوداني، لاتفاق نهائي مع المصري شوقي غريب، المدير الفني للمنتخب المصري السابق، لتولي تدريب الفريق السوداني خلفاً للصربي ميلوتين سيردوفيتش «ميتشو».
وتوصل نادر خليل لاتفاق بناءً علي قرار مجلس الإدارة مع ميتشو علي رحيله وتم ترشيح عدد من المدربين لكن تم الاتفاق على شوقي غريب نظراً لسيرته الذاتية الجيدة.
وتواصل المدير الرياضي للمريخ السوداني مع شوقي غريب وتم التوصل لاتفاق نهائي وسيتم توقيع العقود اليوم، على أن يسافر المدرب إلى موريتانيا خلال ساعات لقيادة الفريق بشكل رسمي.
ويحتل المريخ السوداني المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الموريتاني برصيد 36 نقطة بعد خوص 25 مباراة.
يذكر أن فريقي الهلال والمريخ يتنافسان ببطولة الدوري الموريتاني، بسبب توقف النشاط الكروي في السودان حالياً بسبب الأزمة السياسية الدائرة حالياً في البلاد.

المريخ السوداني
شوقي غريب
الدوري السوداني
موريتانيا
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