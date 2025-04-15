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الرياضة

«الجولف الإماراتي» يشارك في «رويال اليابانية»

«الجولف الإماراتي» يشارك في «رويال اليابانية»
15 ابريل 2025 16:00

طوكيو (وام)

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يشارك عبدالله علي كلبت لاعب منتخبنا الوطني للشباب في منافسات بطولة رويال للجولف، ضمن فئة الهواة بمدينة هوتوكا اليابانية خلال الفترة من 16 إلى 21 أبريل الجاري.
وتُعد البطولة التي تنطلق غداً الأربعاء، من أبرز البطولات عالمياً، وتحظى بدعم اتحاد الجولف الياباني واتحاد الجولف للمدارس الثانوية والإعدادية اليابانية، وتشهد مشاركة 96 لاعباً ولاعبة، ويتم اختيار اللاعبين من خارج اليابان عن طريق الاتحاد الآسيوي والباسيفيكي ووفق تصنيفهم العالمي.
وتهدف البطولة لرعاية وتطوير الجيل الجديد من لاعبي الجولف العالميين، من خلال توفير منصة تنافسية للاعبين الهواة بفئة الشباب، وتشجيعهم على تطوير مهاراتهم في اللعبة.

الجولف
منتخب الجولف
اليابان
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