انطلاق النسخة الثانية من منتدى الإمارات للرياضة المجتمعية

دبي (الاتحاد)

انطلقت، في مقر وزارة الرياضة بدبي، أعمال النسخة الثانية من منتدى الإمارات للرياضة المجتمعية، وذلك بتنظيم من اتحاد الرياضة للجميع بالتعاون مع وزارة الرياضة، تحت شعار «الرياضة أسلوب حياة» في الفترة من 15 إلى 17 أبريل الجاري، بهدف دعم جهود نشر الثقافة الرياضية في المجتمعات العربية، وتسليط الضوء على أهمية تبني النشاط البدني كأسلوب حياة.

وشهد المنتدى الذي يأتي تنظيمه ضمن مبادرات «عام المجتمع 2025»، حضور الشيخ سهيل بن بطي آل مكتوم، المدير التنفيذي لقطاع التنمية الرياضية بوزارة الرياضة، ود. عماد البناني، رئيس الاتحادين العربي والمصري للرياضة للجميع، نائب رئيس الاتحاد الدولي للرياضة للجميع، وسعيد العاجل، نائب رئيس اتحاد الإمارات للرياضة للجميع، إلى جانب مشاركة 11 وفداً عربياً وخليجياً، تضم عدداً من المختصين والخبراء في مجال الرياضة المجتمعية، وتشمل الدول المشاركة، المملكة العربية السعودية، ومملكة البحرين، ودولة الكويت، ودولة قطر، وسلطنة عمان، وجمهورية مصر العربية، والجمهورية العربية السورية، وليبيا، وتونس، والجزائر، وموريتانيا.

وخلال اليوم الأول من المنتدى، استعرضت الوفود المشاركة التجارب والمبادرات الناجحة في مجال الرياضة المجتمعية، مع التركيز على دورها في تحسين جودة الحياة وتعزيز التماسك الاجتماعي، فضلاً عن مناقشة آليات تعزيز الشراكات بين الجهات الحكومية والخاصة والمجتمع المدني لتعزيز الرياضة المجتمعية، بما يدعم بيئة رياضية شاملة ومستدامة.

وشهد اليوم الأول جلسة نقاشية بمشاركة المتحدثين، لمياء حمدان حمد الزعابي، رئيس قسم مكافحة المخدرات بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات الاتحادية بوزارة الداخلية بدولة الإمارات، والدكتورة مريم أنس المطروشي، رئيس مجلس الرياضيين في شرطة دبي، وعبدالله يوسف البلوشي، اختصاصي البرامج الاجتماعية بمجلس الإمارات للتنمية المتوازنة، لمناقشة تأثير المبادرات الرياضية الإيجابي على صحة المجتمع.

ويشهد المنتدى في اليوم الثاني افتتاح أعمال الجلسات الرئيسية التي تشمل مجموعة حلقات النقاش المتخصصة، التي تركز على آليات تفعيل الرياضة المجتمعية في المدن والمجتمعات العربية، وسبل توظيفها كأداة فعالة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية، بالإضافة إلى استشراف مستقبل الرياضة المجتمعية في المنطقة العربية، إلى جانب افتتاح المعرض المصاحب الذي يضم جهات حكومية ومؤسسات رياضية من الدولة وخارجها، ويعرض أحدث التقنيات والمبادرات المرتبطة بالأنشطة المجتمعية، إلى جانب نماذج مبتكرة لتوظيف التكنولوجيا في دعم استدامة الممارسات الرياضية المجتمعية.

ويحضر اليوم الثاني للمنتدى عدد من الشخصيات الرياضية البارزة من الشركاء الاستراتيجيين من اللجنة الأولمبية الوطنية والمجالس الرياضية ورؤساء الاتحادات الرياضية وممثلي عدد من الجهات الرياضية من مختلف الدول المشاركة بالمنتدى، إلى جانب مجموعة من الباحثين الشباب من كافة الدول المشاركة.