«دولي الفروسية» يشارك في تطوير «سباقات القدرة» بالجامعة التونسية

تونس (وام)



اختتمت المجموعة الإقليمية السابعة في الاتحاد الدولي للفروسية، ومقرها الشارقة، دورات التنظيم والإشراف والتحكيم، لتطوير سباقات القدرة في الجامعة التونسية للفروسية، بمشاركة 20 دارساً.

وأكدت المجموعة، أن السباق القادم للقدرة في تونس 10 مايو المقبل، سيشهد تطبيق المخرجات الخاصة بالبرنامج، والتركيز على الأطباء البيطريين، وتنفيذ البروتوكول البيطري، وفحص الخيول حسب قوانين الاتحاد الدولي، وإجراء دورة تطويرية للأطباء البيطريين لمدة يومين.

وتضمنت الدورات بإشراف الاتحاد الدولي للفروسية، ونظمتها الجامعة التونسية للفروسية، ورش عمل للمشاركين، وعرض سيناريوهات لكيفية تطبيق القوانين، وترفيع حكام القدرة والمشرفين والمندوبين الفنيين للمستويات الأول والثاني والثالث، بمشاركة ممثلين لكل من تونس، والجزائر، وليبيا، والسعودية.

وتم استعراض القوانين الخاصة برياضة القدرة، والتحديث الجديد لها، والتركيز على الجوانب الشخصية للحكم، والتعامل مع الفرسان والمدربين من خلال تطبيق القوانين، للحفاظ على حقوق الفرسان وسلامة الخيول، وتحقيق العدالة.

وأكد أحمد علي الحمادي، رئيس لجنة القدرة، أنه وبتكليف من سلطان اليحيائي، رئيس المجموعة الإقليمية السابعة في الاتحاد الدولي للفروسية، تم إجراء الدورات المذكورة، في إطار برنامج التعاون بين المجموعة السابعة، والجامعة التونسية للفروسية لتطوير سباقات القدرة في الجوانب التنظيمية والفنية، واستكمالاً لهذا التعاون الذي بدأ في ديسمبر الماضي.