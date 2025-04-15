«الدراجات» يختتم بطولة الدولة للفردي ضد الساعة



الشارقة (وام)



اختتم اتحاد الدراجات الهوائية، بطولة الدولة لسباق الفردي ضد الساعة، والتي أقيمت منافساتها على مدار يومين، وخُصصت لفئات الكبار، وتحت 23 سنة، والناشئين، والشباب والشابات، وأصحاب الهمم.

وفي فئة الكبار، توج عبد الله جاسم آل علي من فريق الإمارات بالمركز الأول، وتبعه راشد البلوشي من نادي أبوظبي للدراجات الهوائية، وثالثاً زميله بالفريق وليد النقبي.

وفي فئة تحت 23 سنة توج محمد المطيوعي من فريق الإمارات بالمركز الأول، وتبعه خالد النعيمي من نادي أبوظبي للدراجات الهوائية، وعبد العزيز الهاجري من نادي شباب الأهلي.

وفي فئة أصحاب الهمم، تُوج عايض الأحبابي بالمركز الأول، وتبعه سعيد الظاهري، وذبيان المهيري، وفي فئة الناشئين، تُوج سلطان سعود الحمادي من نادي خورفكان بالمركز الأول، وتبعه محمد علي المشغوني من نادي الشارقة، وعلي محمد البلوشي من نادي النصر.

وفي فئة الشابات، سيطر النصر على المراكز الثلاثة الأولى، وجاءت ملك زارة بالمركز الأول، وتبعتها عفراء خالد، وزينب ماجد، وقام بتتويج الفائزين المهندس منصور بوعصيبة، رئيس اتحاد الدراجات الهوائية، وممثلو الأندية المشاركة في السباقات.