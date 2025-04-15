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الرياضة

بايرن ميونيخ يفتقد نوير أمام الإنتر

بايرن ميونيخ يفتقد نوير أمام الإنتر
15 ابريل 2025 19:24

 
ميلانو (د ب أ)

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يتواصل غياب مانويل نوير، حارس بايرن ميونيخ الألماني، خلال لقاء الفريق مع مضيفه إنتر ميلان الإيطالي، الأربعاء، في إياب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.
ولا يزال نوير يعاني إصابة في عضلة الساق، وهو ما يعني أن جوناس أوربيج، سيتولى حراسة عرين البايرن، في المباراة، التي تقام بملعب (جوتسيبي مياتزا) بمدينة ميلانو الإيطالية، ليخوض اختباراً كبيراً آخر مع الفريق البافاري.
وغاب نوير «39 عاماً»، عن الحصة التدريبية الأخيرة لبايرن بسبب استمرار معاناته من تمزق في عضلة الساق، تعرض له في ذهاب دور الـ 16 للمسابقة القارية أمام باير ليفركوزن الألماني في 5 مارس الماضي.
ودخل أوربيج بديلاً لنوير، ومنذ ذلك الحين، برز الحارس الشاب «21 عاماً» بشكل مذهل منذ انتقاله في يناير الماضي للفريق من كولون، الناشط بدوري الدرجة الثانية.
وما يزيد من صعوبة المباراة على البايرن هو حتمية فوز الفريق بفارق هدفين على الأقل لاجتياز عقبة الإنتر، والصعود للدور قبل النهائي في البطولة، وذلك عقب خسارته 1 - 2 أمام الفريق الإيطالي، في مباراة الذهاب، التي أقيمت الأسبوع الماضي على ملعب «أليانز أرينا».
وصرح أوربيج عقب مباراة الذهاب «كانت خطوة كبيرة بالنسبة لي، أولاً في دور الـ 16 ضد ليفركوزن، والآن في دور الثمانية أمام الإنتر».
وسيكون أداء أوربيج حاسماً إذا أراد البايرن الوصول للدور قبل النهائي لملاقاة الفائز من مواجهة برشلونة الإسباني وبوروسيا دورتموند الألماني، حيث تقام جولة الذهاب بعد أسبوعين، وبحلول ذلك الوقت ربما يكون نوير أصبح جاهزاً تماماً.

 

دوري أبطال أوروبا
الشامبيونزليج
بايرن ميونيخ
إنتر ميلان
مانويل نوير
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