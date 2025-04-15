«العمومية» تعتمد انتخاب القرقاوي رئيساً للاتحاد العربي للسلة

علي معالي (أبوظبي)



تعقد الجمعية العمومية للاتحاد العربي لكرة السلة اجتماعاً في الساعة الحادية عشرة صباح الخميس في دبي، لانتخاب مجلس إدارة جديد للاتحاد، خلال الدورة الجديدة 2024-2028، وتعتمد الجمعية ترشيح اللواء «م» إسماعيل القرقاوي لرئاسة الاتحاد لولاية رابعة، وهو المرشح الوحيد لهذا المنصب، بعد أن حظي بثقة الاتحادات الأعضاء وأسرة السلة العربية، من خلال قيادته للاتحاد العربي منذ 2015، وفيما يتعلق بمنصب نائب الرئيس، احتفظ المرشح السعودي عبدالرحمن المسعد بمنصبه عن منطقة الخليج العربي، وكذلك المرشح اللبناني نديم حكيم عن منطقة المشرق العربي، وينضم إليهما في التشكيل الجديد عمرو مصيلحي رئيس الاتحاد المصري نائباً للرئيس عن منطقة الوسط العربي، وحسن يوسف نائب رئيس الاتحاد السوداني لعضوية الاتحاد عن نفس المنطقة، إلى جانب المرشحة البحرينية فجر جاسم لمنصب نائب رئيس الاتحاد.

ويبقى التنافس على منصب نائب الرئيس عن منطقة المغرب العربي بين التونسي علي البنزرتي، والليبي فؤاد برغش، إضافة إلى المرشح عن نفس المنطقة، وبقية الأعضاء المرشحين عن المناطق الثلاثة الأخرى، ويتحدد ذلك في الاجتماع التنسيقي بين المناطق الأربع الذي يعقد في العاشرة صباح الأربعاء يعقبه في الثانية والنصف بعد الظهر اجتماع مجلس إدارة الاتحاد الحالي، على أن يعقد مجلس الإدارة الجديد اجتماعه الأول عصر الخميس.