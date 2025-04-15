ألكاراز يبدأ حلم برشلونة بـ«11 إلى 1»!

برشلونة (أ ف ب)

بدأ الإسباني كارلوس ألكاراز، الصاعد إلى وصافة تصنيف المحترفين، غداة إحرازه لقب دورة مونتي كارلو لماسترز الألف نقطة، حملته نحو لقب ثالث في دورة برشلونة للتنس (500) بأداء متفاوت، لكنه تمكن من بلوغ ثمن النهائي بفوزه على الأميركي إيثان كوين 6-2 و7-6.

وبمعنويات الفوز بلقب مونتي كارلو لأول مرة في مسيرته، ضرب ألكاراس بقوة في مستهل مباراته مع الأميركي البالغ 21 عاماً، والمصنف 126 عالمياً، بحسمه المجموعة الأولى في 44 دقيقة، بعد كسره إرسال منافسه في الشوطين الثاني والخامس.

وبدأ ابن الـ21 عاماً المجموعة الثانية بأفضل طريقة من خلال انتزاع الشوط الأول على إرسال كوين، لكن الأخير رد مباشرة في الشوط التالي، ثم تقدم 3-1 بعد كسره إرسال الإسباني مرة ثانية.

إلا أن الفائز بأربعة ألقاب في البطولات الأربع الكبرى حافظ على رباطة جأشه وكسر إرسال منافسه في الشوط الخامس، ثم أدرك التعادل 3-3 و4-4 و5-5، قبل أن يتقدم 6-5 على إرسال منافسه، ويحصل على فرصة الحسم على إرساله، لكن كوين رفض إلقاء سلاحه، وأدرك التعادل 6-6، فاحتكم اللاعبان إلى شوط فاصل أنهاه الإسباني 8-6 والمجموعة في ساعة ودقيقتين واللقاء في ساعة و46 دقيقة.

وبتأهله إلى ثمن نهائي الدورة التي غاب عنها العام الماضي، حقق ألكاراز انتصاره الحادي عشر فيها، مقابل هزيمة واحدة، تعود إلى مشاركته الأولى في القرعة الرئيسية عام 2021 على يد الأميركي فرانسيس تيافو، قبل أن يتوج بعدها بلقبي 2022 و2023 على حساب مواطنه بابلو كارينيو بوستا واليوناني ستيفانوس تسيتسيباس توالياً.

ويلتقي ألكاراز في ثمن النهائي الصربي لاسلو دجيري المصنف 80 عالمياً، والذي تغلب بدوره على الفرنسي أرتور ريندركنيش 6-7 و6-1 و6-2.

وفي المقابل، استهل النرويجي كاسبر رود المصنف عاشراً عالميا وثانياً في الدورة خلف ألكاراز، حملة الدفاع عن لقبه بفوز سهل إلى حد كبير على الكولومبي دانيال جالان 6-4 و6-3.

وقدم رود (26 عاماً) الباحث عن لقبه الأول هذا الموسم، أداءً قوياً، ولم يمنح منافسه أي فرصة لكسر إرساله طوال المباراة، فيما انتزع الشوط العاشر من المجموعة الأولى على إرسال الكولومبي، وكرر الأمر في الثانية ليتقدم 4-2، في طريقه لإنهاء المواجهة في ساعة ونصف ومواجهة الصربي حمد ميدجينوفيتش الـ72 عالمياً.

كما تأهل اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس الثالث في الدورة ووصيف البطل بفوزه السهل على الأميركي رايلي أوبيلكا 6-2 و6-2، ليلتقي الأميركي الآخر سيباستيان كوردا.

ولم يجد الأسترالي أليكس دي مينور الخامس صعوبة كبرى في بلوغ ثمن النهائي أيضاً بفوزه على الأرجنتيني توماس إتشيفيري 6-4 و6-4، فيما انتهى مشوار الأميركي فرانسيس تيافو الثامن على يد الإسباني خاومي مونار بالخسارة 6-2 و5-7 و1-6.