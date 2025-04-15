«الوزن الثقيل» بين دوبوا وأوسيك في ويمبلي



لندن (د ب أ)



يستعد الملاكم البريطاني دانيال دوبوا لمواجهة محتملة أمام الأوكراني أوليكساندر أوسيك في مباراة توحيد الوزن الثقيل على ملعب ويمبلي في يوليو، ويأمل فرانك وارن، مروج المباريات في إقامة هذه المباراة.

ويمثل وارن الملاكم البريطاني، حامل حزام الاتحاد الدولي للملاكمة، ويتطلع لإتمام التعاقد الخاص بمواجهة أوسيك، بطل رابطة الملاكمة العالمية ومنظمة الملاكمة العالمي ومجلس الملاكمة العالمي.

وصرح وارن عبر شبكة «توك سبورت» البريطانية أن «المفاوضات جارية، ولكن لم نتوصل لاتفاق بعد، وأتمنى أن تنتهي المناقشات إلى نتائج إيجابية وتقام هذه المباراة». وذكرت وكالة الأنباء البريطانية أنه تحدد يوم 12 يوليو المقبل موعداً مبدئياً لإقامة هذه المباراة على الملعب الوطني، حال توصل الطرفين لاتفاق نهائي.

وأضافت أن الثنائي التقيا آخر مرة في عام 2023، عندما فاز الملاكم الأوكراني الذي لا يقهر على دوبوا في بولندا، وبعدها استعاد دوبوا «27 عاماً» عافيته بالفوز على جاريل ميلر، ثم حصوله على حزام الاتحاد الدولي للملاكمة بفوزه على فيليب هرجوفيتش، وفوزه بالضربة القاضية على أنتوني جوشوا.

وأفادت تقارير أيضاً بأنه تم تقديم طلب إلى منظمة الملاكمة العالمية لإقامة مباراة دوبوا وأوسيك قبل النزال الإلزامي المقرر ضد جوزيف باركر.

ويستعد دوبوا أيضاً لمواجهة المخضرم ديريك تشيسورا في المباراة التالية إذا فشلت محادثات أوسيك.

وابتعد أوسيك عن ساحات الملاكمة منذ فوزه على تايسون فيوري في السعودية في ديسمبر الماضي.