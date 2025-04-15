إنتر ميلان يُعلم بايرن ميونيخ الاحتفال في «أبطال أوروبا»!



ميلانو (أ ب)



اتهم القناص الإنجليزي هاري كين هداف بايرن ميونيخ، لاعبي إنتر ميلان الإيطالي بالاحتفال كما لو أنهم حسموا مواجهة دور الثمانية لدوري أبطل أوروبا، بعد تفوقهم ذهاباً

2-1، قبل مواجهة الإياب التي تجمع الفريقين الأربعاء.

واتفق البلجيكي فينسنت كومباني مدرب بايرن ميونيخ مع هاري كين في نفس وجهة النظر.

وحال صعود إنتر ميلان إلى المربع الذهبي عبر التفوق على النادي البافاري الأربعاء على ملعب جوزيبي مياتزا، سيرى كومباني وكين كيف يتم الاحتفال.

وقال هنريك مخيتريان لاعب وسط إنتر ميلان «الجميع لديه الحرية في قول ما يشاء، ندرك ما حققناه، ندرك أننا كنا نشعر بالسعادة بعد مباراة الذهاب، لم يكن احتفالاً ضخماً». وأضاف «نريد أن نحتفظ بتركيزنا على مباراتنا، على مستوانا، ولا شيء أكثر من ذلك، هناك الكثير من الأشخاص يتحدثون خارج الملعب، وخارج النادي، ونحاول ألا نسمع أي شيء من هذا القبيل».

ويخوض الإنتر المباراة بمعنويات مرتفعة بعد فوزه ذهاباً بهدفين مقابل هدف، حيث سجل البديل توماس مولر هدف التعادل للنادي البافاري قبل خمس دقائق من النهاية، بعد أن تقدم لاوتارو مارتينيز بهدف لإنتر، لكن دافيدي فراتيسي سجل هدف الحسم للفريق الإيطالي قبل دقيقتين من النهاية، ليلحق ببايرن أول هزيمة على ملعبه في دوري الأبطال منذ أربعة أعوام.

وتلقى فراتيسي إنذاراً لخلعه القميص احتفالا بالهدف، ويعتقد البايرن أن الاحتفالات توسعت بشكل مبالغ فيه عقب نهاية المباراة.

وقال كين بعد مباراة الذهاب «أدرك أنهم احتفلوا كما لو أنهم فازوا بالمواجهة، لكن المواجهة ما زالت قائمة، لدينا 90 دقيقة لتعويض فارق الهدف».

واتفق مخيتريان ومدربه سيموني إنزاجي على أن المواجهة لم تحسم بعد، وأن هناك مباراة إياب قد تشهد أي شيء.

وأكد إنزاجي أن بايرن سيكون ندا قويا لإنتر على ملعبه في ميلانو.

وقال إنزاجي «يجب ألا نعتمد على النتائج السابقة التي لم تكن دائما إيجابية في تاريخ مواجهات إنتر ضد البايرن هنا في سان سيرو».

وأضاف «لكن اللاعبين ناضجون، ويدركون أننا نلعب ضد خصم قوي حقاً، نحترمهم، كما ينبغي، ولكن بالروح المعنوية القوية أعتقد أننا قادرون على تقديم مباراة رائعة، وكان إنتر ميلان فاز على البايرن في نهائي دوري الأبطال عام 2010، ليحصد ثلاثية دوري أبطال أوروبا والدوري الإيطالي وكأس إيطاليا، وهو أمر يتطلع الفريق إلى تكراره هذا العام.