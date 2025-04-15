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الرياضة

ملاك برنتفورد يستحوذون على ميريدا

ملاك برنتفورد يستحوذون على ميريدا
15 ابريل 2025 21:57

 
لندن (أ ب)

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أنهت الشركة المالكة لنادي برنتفورد المنافس بالدوري الإنجليزي، عملية الاستحواذ على نادي ميريدا، الذي ينافس في دوري الدرجة الثالثة الإسباني.
وأعلن برنتفورد أن شركته القابضة «بيست إنتينشنز أناليتيكس» اشترت جميع أسهم ميريدا، الذي تأسس قبل 12 عاماً فقط.
وينافس الفريق، الكائن في منطقة إكستريمادورا غرب إسبانيا، على الصعود إلى دوري الدرجة الثانية.
وصعد نادي برنتفورد المملوك لماثيو بنهام إلى الدوري الإنجليزي الممتاز عام 2021، وكان بنهام يملك في السابق نادي ميتييلاند الدنماركي، لكنه باع حصته الأكبر في النادي عام 2023.

إنجلترا
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