مباراة تنقذ مبابي من الغياب عن ريال مدريد أمام برشلونة!



مدريد (أ ف ب)



يتمكن ريال مدريد من الاعتماد على نجمه الفرنسي كيليان مبابي في نهائي الكأس الذي يجمعه بغريمه برشلونة في 26 أبريل الحالي، وذلك بعدما قررت لجنة الانضباط في الاتحاد الإسباني لكرة القدم إيقافه مباراة واحدة فقط، عوضاً عن ثلاث بعد طرده ضد ألافيس في الدوري.

وخسر ريال جهود مبابي في الدقيقة 38 من المباراة التي فاز بها 1-0 في المرحلة الحادية والثلاثين، نتيجة تدخل قاس على أنتونيو بلانكو، وكان مهدداً بالغياب عن نهائي الكأس لو عوقب بالإيقاف لثلاث مباريات لكن لجنة الانضباط اكتفت بمباراة واحدة، وهي العقوبة الأدنى في حالات من هذا النوع.

واعتبرت لجنة الانضباط أن تدخل مبابي على بلانكو كان من ضمن الصراع على الكرة.

ورفع الحكم في بادئ الأمر «البطاقة الصفراء» في وجه لاعب باريس سان جيرمان السابق، لكن حكم الفيديو المساعد «الفار» تدخل ولفت انتباه حكم الساحة الذي عاد ورفع البطاقة الحمراء، ونتيجة هذا الإيقاف، يغيب مبابي عن مباراة الأحد في الدوري ضد أتلتيك بلباو.