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الرياضة

شباب الأهلي بطل دوري سوبر غرب آسيا للسلة

شباب الأهلي بطل دوري سوبر غرب آسيا للسلة
15 ابريل 2025 23:07

 
علي معالي (أبوظبي)

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تُوِّج شباب الأهلي بلقب دوري سوبر غرب آسيا لكرة السلة للمرة الأولى، بعد الفوز على الاتحاد السعودي 90-83، في مباراة الإياب بمدينة جدة، وسبق أن تفوق «الفرسان» 90-88 خلال لقاء الذهاب في دبي، ليؤكد شباب الأهلي زعامته لمنطقة الخليج وغرب آسيا في السلة بعد موسم استثنائي للفريق الذي أظهر الوجه الرائع للسلة الإماراتية.
انتهت أرباع المباراة 25-18 و17-22 و26-19 و22-24، لمصلحة «الفرسان» الذي عانق اللقب، بعد مشوار رائع وحافل بالانتصارات من بداية البطولة حتى الصعود إلى منصة التتويج في النهاية.

الإمارات
شباب الأهلي
كرة السلة
اتحاد جدة
السعودية
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