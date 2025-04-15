شباب الأهلي بطل دوري سوبر غرب آسيا للسلة



علي معالي (أبوظبي)



تُوِّج شباب الأهلي بلقب دوري سوبر غرب آسيا لكرة السلة للمرة الأولى، بعد الفوز على الاتحاد السعودي 90-83، في مباراة الإياب بمدينة جدة، وسبق أن تفوق «الفرسان» 90-88 خلال لقاء الذهاب في دبي، ليؤكد شباب الأهلي زعامته لمنطقة الخليج وغرب آسيا في السلة بعد موسم استثنائي للفريق الذي أظهر الوجه الرائع للسلة الإماراتية.

انتهت أرباع المباراة 25-18 و17-22 و26-19 و22-24، لمصلحة «الفرسان» الذي عانق اللقب، بعد مشوار رائع وحافل بالانتصارات من بداية البطولة حتى الصعود إلى منصة التتويج في النهاية.