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الرياضة

مدرب ريال مدريد يكشف طريقة الثأر من أرسنال!

مدرب ريال مدريد يكشف طريقة الثأر من أرسنال!
15 ابريل 2025 23:57

مدريد (د ب أ)

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أكد الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد الإسباني أنه يعول كثيراً على الجماهير في محاولة الثأر من أرسنال الإنجليزي خلال المواجهة التي تجمعهما الأربعاء بملعب سانتياجو برنابيو في إياب دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا، بعد الخسارة ذهاباً على ملعب الإمارات بثلاثة أهداف دون رد.
وقال المدرب الإيطالي في مؤتمر صحفي «سيكون للجماهير أهمية بالغة، ساعدنا دعمهم كثيراً في مناسبات عديدة، وخاصة في السنوات الأخيرة، وغداً سيكون الأمر نفسه، علينا بذل قصارى جهدنا لمحاولة قلب تأخرنا في مباراة صعبة للغاية».
وأضاف «ما نريده هو محاولة تغيير عقليتنا واللعب بجدية بعقولنا وقلوبنا وحماسنا، الفريق متحمس جداً، نحن في حالة ممتازة، ذهنياً ومعنوياً، الهدوء مهم جداً للسيطرة على المباراة».
ونقل الموقع الرسمي لريال مدريد عن أنشيلوتي قوله «يملك ريال مدريد كل الموارد اللازمة لقلب موازين هذه المباراة، لدينا الكفاءة والالتزام والخبرة، ولدينا جماهير مذهلة. الموارد متوافرة، علينا فقط أن نقدم أفضل ما لدينا، في السنوات السابقة، لم يقال إننا لعبنا كرة قدم رائعة، وقد يكون ذلك صحيحاً، نريد لعب كرة قدم فاعلة أكثر من كونها رائعة».
وأضاف «ما أريده هو شرح استراتيجية المباراة بوضوح للاعبين، سنجرب شيئاً ما في التدريب، وأريد أن يدخل اللاعبون إلى الملعب بأفكار واضحة للغاية، سأحاول شرحها بأكبر قدر ممكن من الوضوح، إذا كانت الأمور واضحة لدى اللاعبين سيتمكنون من تقديم أداء فردي أفضل».
وتابع «سنحاول تقديم مباراة قوية، وسنسعى للضغط والسيطرة بشكل أكبر مقارنة بمباراة الذهاب، لا مجال للسحر؛ لأنه لا وجود للسحر».
وأكد «تحدثت مع اللاعبين عن الجانب العاطفي والحافز، وعن كيفية خوض هذه المباريات، أريد من اللاعبين أن يتحلوا بالهدوء والعزم على بذل قصارى جهدهم، لا نعرف إن كنا سنحقق هذه النتيجة، لكن اليقين الوحيد لدينا هو أننا سنبذل قصارى جهدنا».
وعن الأجواء في سانتياجو برنابيو، قال أنشيلوتي «ساعدتنا هذه الأجواء كثيراً، وستفعل ذلك غدا، الملعب هو نفسه، ولون العشب هو نفسه، ولكن هناك جو يحيط بنا يدفعنا للأمام».
وأشار «أعتقد أن أرسنال منظم للغاية، صحيح أنهم ليسوا الأكثر خبرة، لكن مدربهم ميكيل أرتيتا يعمل معهم بشكل ممتاز، ولديهم رؤية واضحة هجومياً ودفاعياً، إنهم يركزون على ما يتعين عليهم فعله أكثر من التركيز على ما هو خارج الملعب».
وأردف قائلاً «غداً، نحتاج إلى تناغم جيد بين جودة لاعبين وتقديم مباراة جيدة ومتكاملة على الصعيد البدني والتحلي بأداء جماعي جيد، ملعب البرنابيو ساحر، والجميع يعرف أن أجواءه مميزة، نحتاج إلى ذلك كله لتحقيق الريمونتادا».
وواصل «هذه ليست مباراتي الأولى على هذا المستوى، وآمل ألا تكون الأخيرة، فهي بطولة مميزة جداً بالنسبة لي، أنا متحمس للمساهمة بقوة في هذه المباريات، هذا الحماس يسمح لي بالحفاظ على هدوئي».
وانتقل أنشيلوتي للحديث عن هدافه الفرنسي كيليان مبابي الذي تعرض لطرد مبكر خلال مواجهة ديبورتيفو ألافيس بالدوري الإسباني الأحد الماضي، وقال «شعر مبابي بالألم وخيبة الأمل مما حدث في فيتوريا، لقد تدرب جيداً أمس، إنه متحمس للغاية، ومن الواضح أننا بحاجة إليه، علينا تسجيل الأهداف. لقد سجل أهدافا كثيرة هذا الموسم، لكننا غداً نحتاج إليه أكثر من أي وقت مضى».

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كارلو أنشيلوتي
كيليان مبابي
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