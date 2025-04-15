سان جيرمان إلى نصف نهائي «أبطال أوروبا»



برمنجهام (أ ف ب)



أفلت باريس سان جيرمان الفرنسي من مفاجأة مدوية في برمنجهام وبلغ نصف نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، رغم خسارته أمام مضيفه أستون فيلا الإنجليزي 2-3، بعدما كان متقدماً بهدفين نظيفين، وذلك لفوزه ذهاباً على أرضه 3-1.

وسجل المغربي أشرف حكيمي (11) والبرتغالي نونو منديز (27) هدفي سان جيرمان، والبلجيكي يوري تيليمانس (34) والأسكتلندي جون ماكجين (55) وإيزري كونسا (57) أهداف أستون فيلا.

ويلتقي سان جيرمان في نصف النهائي الخامس في تاريخه مع ريال مدريد الإسباني حامل اللقب أو أرسنال الإنجليزي اللذين يتواجهان الأربعاء على ملعب الأول (فاز أرسنال ذهاباً 3-0).