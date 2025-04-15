برشلونة إلى نصف نهائي «أبطال أوروبا» رغم الخسارة أمام دورتموند

دورتموند (أ ف ب)



بلغ برشلونة الإسباني نصف نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، رغم خسارته في إياب ربع النهائي أمام مضيفه بوروسيا دورتموند الألماني وصيف النسخة الماضية 1-3، مستفيداً من فوزه ذهاباً 4-0.

على ملعب «بي في بي شتاديون»، سجل الغيني سيرهو جيراسي ثلاثية لافتة لدورتموند (11 من ركلة جزاء و49 و76)، فيما جاء هدف برشلونة عبر الجزائري رامي بن سبعيني خطأ في مرماه (54).

ويواجه برشلونة في دور الأربعة الفائز بين إنتر ميلان الإيطالي وبايرن ميونيخ اللذين يلتقيان الأربعاء في ملعب سان سيرو، بعد فوز «النيراتسوري» ذهاباً في عقر دار النادي البافاري 2-1.