الأربعاء 16 ابريل 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

برشلونة إلى نصف نهائي «أبطال أوروبا» رغم الخسارة أمام دورتموند

برشلونة إلى نصف نهائي «أبطال أوروبا» رغم الخسارة أمام دورتموند
16 ابريل 2025 01:12

دورتموند (أ ف ب)

أخبار ذات صلة
سان جيرمان إلى نصف نهائي «أبطال أوروبا»
مدرب ريال مدريد يكشف طريقة الثأر من أرسنال!


بلغ برشلونة الإسباني نصف نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، رغم خسارته في إياب ربع النهائي أمام مضيفه بوروسيا دورتموند الألماني وصيف النسخة الماضية 1-3، مستفيداً من فوزه ذهاباً 4-0.
على ملعب «بي في بي شتاديون»، سجل الغيني سيرهو جيراسي ثلاثية لافتة لدورتموند (11 من ركلة جزاء و49 و76)، فيما جاء هدف برشلونة عبر الجزائري رامي بن سبعيني خطأ في مرماه (54).
ويواجه برشلونة في دور الأربعة الفائز بين إنتر ميلان الإيطالي وبايرن ميونيخ اللذين يلتقيان الأربعاء في ملعب سان سيرو، بعد فوز «النيراتسوري» ذهاباً في عقر دار النادي البافاري 2-1.

 

دوري أبطال أوروبا
الشامبيونزليج
برشلونة
بروسيا دورتموند
إنتر ميلان
بايرن ميونيخ
آخر الأخبار
برشلونة إلى نصف نهائي «أبطال أوروبا» رغم الخسارة أمام دورتموند
الرياضة
برشلونة إلى نصف نهائي «أبطال أوروبا» رغم الخسارة أمام دورتموند
16 ابريل 2025
فتاة تقف وسط الأنقاض في جباليا شمال قطاع غزة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
رفض فلسطيني لمقترح إسرائيلي بشأن اتفاق غزة
16 ابريل 2025
وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف
الأخبار العالمية
روسيا: التوافق مع واشنطن على السلام بأوكرانيا ليس سهلاً
16 ابريل 2025
سان جيرمان إلى نصف نهائي «أبطال أوروبا»
الرياضة
سان جيرمان إلى نصف نهائي «أبطال أوروبا»
16 ابريل 2025
وزيرا خارجية بريطانيا وفرنسا ومفوض الشؤون السياسية في الاتحاد الأفريقي خلال مؤتمر لندن (رويترز)
الأخبار العالمية
«مؤتمر لندن» يحشد 800 مليون يورو مساعدات إنسانية للسودان
16 ابريل 2025
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©