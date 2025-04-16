أرتيتا: أرسنال «الشجاع» لا يخاف ريال مدريد في داره!



لندن (د ب أ)



أكد ميكيل أرتيتا، مدرب أرسنال الإنجليزي، أن فريقه «شجاع» ولا يخشى مواجهة ريال مدريد، مشدداً على التطلع للتأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بالفوز على العملاق الإسباني في معقله.

ويحل أرسنال ضيفاً على ريال مدريد في ملعب سانتياغو برنابيو الأربعاء، متسلحاً بالتفوق ذهاباً 3 - صفر، بعد هدفين رائعين من ديكلان رايس من ركلتين حرتين في ملعب الإمارات الأسبوع الماضي.

ولكن ريال مدريد بطل أوروبا 15 مرة اعتاد على أكثر من عودة مثيرة في السنوات الأخيرة أمام أندية بارزة مثل مانشستر سيتي وتشيلسي الإنجليزيين وباريس سان جيرمان الفرنسي وبايرن ميونيخ الألماني.

وقال الإنجليزي جود بيلينجهام، لاعب الريال، إن الكلمة الطاغية في غرفة ملابس ريال مدريد قبل مباراة الأربعاء هي «العودة».

ورد أرتيتا على تعليقات بيلينجهام في تصريحات أبرزتها وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا): «لدينا العقلية نفسها».

وأضاف المدرب الإسباني: «العقلية السائدة لدينا هي الجرأة والشجاعة والعزيمة وتحقيق الفوز، والقناعة بأنه بإمكاننا أن نكون أفضل منهم ونحقق الفوز في المباراة».

وقال: «هذه هي الرسالة التي أنقلها للاعبي فريقي، فزنا في لندن، وعلينا أن نفعل ذلك في ظروف مختلفة الأربعاء».

وبسؤاله بشأن أن التلميحات في إسبانيا تشير إلى خوف أرسنال من عودة ريال مدريد، أجاب أرتيتا: «لن أصف الأمر بهذه الكلمة».

وأضاف: «بل أحترم وأبدي إعجابي بما قدمه ريال مدريد على مدار سنوات، والقيم التي يدافعون عنها عبر تاريخهم بشكل مذهل».

وقال أرتيتا: «إنه أمر مذهل لأي فريق ولأي مدرب ولأي نادٍ، ولكن هناك المنافسة، سنواجه خصماً نعرفه جيداً، ولكننا سننزل إلى الملعب وهدفنا تحقيق الفوز».

وأشارت (بي إيه ميديا) إلى أن أرسنال لم يستقبل ثلاثة أهداف في مباراة واحدة، منذ فوزه على لوتون بنتيجة 4 - 3 قبل 16 شهراً، ولم يخسر بفارق أربعة أهداف منذ خسارته أمام ليفربول بنتيجة صفر- 4 على ملعب أنفيلد في ديسمبر2021.

وأضاف أرتيتا: «علينا أن نكرر فوزنا، ونثبت قدرتنا على ذلك، وهذا هو التحدي وسر متعة كرة القدم».

وتأهل أرسنال مرتين فقط لقبل نهائي دوري أبطال أوروبا في عامي 2006 و2009، ولم يسبق للفريق الإنجليزي التتويج باللقب القاري.