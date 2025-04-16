التاريخ يتحدث عن فرص ريال مدريد أمام أرسنال!



معتز الشامي (أبوظبي)



قدم أرسنال ليلة رائعة في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا على أرضه أمام ريال مدريد «حامل اللقب»، وسحق «المدفعجية» الفريق الملكي 3-0، والفوز بتلك النتيجة هو المرة الثانية عشرة التي يتفوق فيها فريق إنجليزي بـ 3 أهداف أو أكثر في ذهاب أدوار خروج المغلوب في «الشامبيونزليج»، والتأهل في 11 مرة إلى الدور التالي.

وفي العادة، يكون هناك قدر كبير من الشك حول إمكانية العودة وقلب النتيجة في الإياب، ولكننا نتحدث عن ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا، وشهدت البطولة منذ حقبتها الجديدة عام 1992، 47 حالة تقدم فيها فريق بـ 3 أهداف أو أكثر قبل الإياب، ولم يُعَدِّل الفارق إلا في 4 مناسبات لم يكن ريال مدريد طرفاً في أي منها، بنسبة 8.5%..

مرة واحدة كانت أمام فريق إنجليزي في كأس أوروبا موسم 1975-1976، حيث التقى ريال مدريد وديربي كاونتي في الدور الثاني، وفاز الفريق الإنجليزي 4-1، قبل أن ينجح «الميرنجي» في العودة بمباراة الإياب، والفوز 5-0، ليتأهل بمجموع المباراتين 6-5.

وكرر الملكي العودة مرتين أخريين في ثمانينيات القرن العشرين، وذلك ضمن كأس الاتحاد الأوروبي، وفي الدور الثالث من بطولة موسم 1984-1985، فاز أندرلخت على ريال مدريد 3-0 في بروكسل، إلا أن هزيمة ساحقة 6-1 في مباراة الإياب، حسمت تأهل الريال، ليفوز في نهاية المطاف بكأس الاتحاد الأوروبي على حساب فيديوتون المجري في النهائي.

وبعد عام تكبد ريال مدريد هزيمةً ساحقةً 5-1 أمام بوروسيا مونشنجلادباخ الألماني في ذهاب الدور الثالث، لكن الفريق الإسباني حقق فوزاً ساحقاً 4-0 في العودة ليتأهل بقاعدة الأهداف خارج الأرض.

أما المرات الثلاث الأخرى الوحيدة التي خسر فيها بفارق 3 أهداف أو أكثر، كانت أمام بنفيكا في ربع نهائي كأس أوروبا موسم 1964-1965، حيث لم يفز إلا بنتيجة 2-1 في مباراة الإياب، بعد خسارته ذهاباً 5-1 في لشبونة، ونصف نهائي كأس أوروبا موسم 1986-1987 أمام بايرن ميونيخ، حيث فاز عليه 1-0 في مدريد، بعد هزيمته 4-1 في ألمانيا، ونصف نهائي دوري أبطال أوروبا موسم 2012-2013، بعد خسارته 4-1 أمام دورتموند، ليفوز عليه 2-0 في «البرنابيو».