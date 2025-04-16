جيراسي يمزق شباك برشلونة في «ليلة قياسية»!



معتز الشامي (أبوظبي)



في ليلة احتاج فيها بوروسيا دورتموند إلى تعويض تأخره بأربعة أهداف، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، افتتح سيرهو جيراسي التسجيل في ملعب «سيجنال إيدونا بارك» أمام برشلونة، محققاً رقماً قياسياً جديداً للفريق.

وعندما سجل المهاجم الغيني هدفه الـ 11 في «الشامبيونزليج»، حطم الرقم القياسي السابق للاعب من دورتموند، والمسجل باسم إيرلينج هالاند وروبرت ليفاندوفسكي برصيد 10 أهداف لكل منهما.

وضاعف جيراسي حصيلة أهداف دورتموند في المباراة بهدف برأسه، محرزاً هدفه الثاني عشر في أوروبا هذا الموسم، ثم أكمل اللاعب البالغ «29 عاماً» ثلاثيته ضد برشلونة ليضع دورتموند في المقدمة 3-1، محرزاً حصيلته بالهدف الثالث عشر في المسابقة.

ورغم ثلاثية جيراسي، عبر برشلونة إلى نصف نهائي دوري الأبطال على حساب دورتموند، بفضل فوزه الكبير 4-0 في الذهاب بإسبانيا، ويتصدر جيراسي، قائمة هدافي دوري أبطال أوروبا لموسم 2024-2025 برصيد 13 هدفاً، ويليه رافينيا لاعب برشلونة، الذي سجل 12 هدفاً، وروبرت ليفاندوفسكي من برشلونة أيضاً بـ 11 هدفاً في المركز الثالث، كما أصبح جيراسي أول لاعب أفريقي يسجل ثلاثية في مرمى برشلونة بدوري أبطال أوروبا، واللاعب صاحب أكبر عدد من الأهداف في شباك «البارسا» في نسخة واحدة من البطولة «5 أهداف في الموسم الحالي».