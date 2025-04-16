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الرياضة

«ماراثون دبي» يفتح باب التسجيل لـ «نسخة اليوبيل الفضي»

«ماراثون دبي» يفتح باب التسجيل لـ «نسخة اليوبيل الفضي»
16 ابريل 2025 12:00

دبي (الاتحاد)

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أعلنت اللجنة المنظمة لماراثون دبي، فتح باب التسجيل للمشاركة في النسخة الـ 25 من السباق الأقدم في منطقة الشرق الأوسط، وأحد أشهر وأسرع سباقات الجري في العالم، والذي يقام بدعم من مجلس دبي الرياضي، وينطلق في الأول من فبراير 2026، احتفاءً باليوبيل الفضي لمرور ربع قرن على انطلاق النسخة الأولى.
ويُعد ماراثون دبي أول سباق في المنطقة يحصل على التصنيف الذهبي من الاتحاد الدولي لألعاب القوى، وارتبط اسمه بتحقيق أزمنة قياسية ومشاركات لنجوم عالميين في عالم الجري، ويحظى الماراثون بشعبية كبيرة بفضل مساره المستوي والسريع، مما يجعله الوجهة المثالية للعدّائين الطموحين الساعين إلى تسجيل أزمنة قياسية شخصية، ومن المتوقع أن يشهد الحدث مشاركة عدّائين من أكثر من 140 دولة، ليكون من أبرز الفعاليات الرياضية على أجندة مجلس دبي الرياضي للعام المقبل.
وأكد مجلس دبي الرياضي دعمه المتواصل لماراثون دبي، واستمرار التعاون مع اللجنة المنظمة لتقديم نسخة استثنائية تليق بمكانة دبي على خريطة الرياضة العالمية، لا سيما مع بلوغ السباق عامه الـ 25 بعد نجاح تنظيمه على مدار ربع قرن، واهتمام عالمي بمشاركة نخبة العدائين، إلى جانب أثره الاقتصادي الملموس من خلال مساهمته في دعم الناتج المحلي لدبي عبر استقطاب آلاف الزوار والمشاركين من مختلف أنحاء العالم.

ماراثون دبي العالمي
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مجلس دبي الرياضي
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