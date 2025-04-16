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الرياضة

ريال مدريد يفقد جهود مبابي أمام بلباو

ريال مدريد يفقد جهود مبابي أمام بلباو
16 ابريل 2025 12:28

 
لندن (د ب أ)

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يغيب الفرنسي كيليان مبابي، لاعب ريال مدريد الإسباني لكرة القدم، عن مباراة واحدة لفريقه في الدوري الإسباني، بعدما حصل على بطاقة حمراء لتدخله العنيف على أنطونيو بلانكو، لاعب ألافيس، يوم الأحد الماضي.
وذكرت وكالة الأنباء البريطانية «بي أيه ميديا» أن المهاجم الفرنسي نال بطاقة حمراء مباشرة، بعد أن قام الحكم بمراجعة تدخله العنيف مع بلانكو في الدقيقة 38 من المباراة التي فاز بها «الريال» بهدف، مع حكم الفيديو المساعد.
وأشارت أنباء إلى أن مبابي «26 عاماً» يواجه عقوبة أكبر، ولكن تم التأكيد الآن من الاتحاد الإسباني لكرة القدم، أنه يغيب عن مباراة الفريق المقبلة بالدوري أمام أتلتيك بلباو يوم الأحد المقبل.
وأشار بيان من الاتحاد الإسباني لكرة القدم إلى أن مبابي سيتم «إيقافه لمباراة واحدة بسبب تدخله العنيف».
وتمكن الريال، من دون مبابي، من الفوز بالمباراة بهدف أحرزه إدواردو كامافينجا، لاسيما بعد أن لعب ألافيس بعشرة لاعبين في الدقائق الـ 20 الأخيرة.
ولن تؤثر العقوبة المحلية على مشاركته مع الفريق أمام أرسنال، الأربعاء، في إياب دور الثمانية بدوري أبطال أوروبا، حيث يسعى الريال لقلب خسارته في مباراة الذهاب بثلاثية نظيفة.

الدوري الإسباني
الليجا
ريال مدريد
كيليان مبابي
أتلتيك بلباو
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