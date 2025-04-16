«الطائرة» تفتتح نشاط الاتحادات في مقر الأولمبية بـ «عمومية هادئة»



معتصم عبدالله (أبوظبي)



دشّن اتحاد الكرة الطائرة نشاطه الرسمي، في مقره الجديد بمبنى اللجنة الأولمبية الوطنية في دبي، من خلال أعمال الاجتماع العادي للجمعية العمومية، برئاسة عبدالله الدرمكي، وحضور أعضاء مجلس الإدارة، وممثلي 15 من أصل 19 نادياً من الأعضاء، في حين غابت أندية شباب الأهلي، النصر، عجمان، والمدام.

واستبق مجلس إدارة الاتحاد انعقاد الجمعية العمومية بتنظيم احتفال مبسط، بحضور ممثلي الأندية، بمناسبة انتقال المقر إلى مبنى اللجنة الأولمبية الوطنية، وذلك بموجب الاتفاقية الموقعة بين اللجنة ومجموعة من الاتحادات الرياضية، والتي تنص على انتقال مقرات 21 اتحاداً وطنياً من مختلف الألعاب الفردية والجماعية إلى المبنى الجديد.

وتعرّف أعضاء الجمعية، خلال جولة في مرافق المبنى، إلى تفاصيله، واستمعوا إلى شرح مفصل من عبدالعزيز السلمان، الأمين العام لاتحاد الطائرة، عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الوطنية، حول مميزات المقر الجديد، الذي صُمّم ليكون أكثر من مجرد بيئة عمل، ويُعد محطة رئيسية لدعم الابتكار وتطوير الأداء الرياضي في الاتحادات بمستويات تنافسية عالمية.

وشهد اجتماع الجمعية العمومية التصديق على محضر الاجتماع السابق في مارس 2024، واعتماد التقريرين الإداري والفني لموسم 2023-2024، إلى جانب إقرار الحساب الختامي للسنة المالية المنتهية في ديسمبر 2024، ومشروع الميزانية التقديرية للسنة المالية 2025.

واستعرض الاجتماع جهود إدارة الاتحاد خلال الفترة الماضية، الممتدة على مدار 1200 يوم من العمل، بما في ذلك المشروع الطموح للكرة الطائرة الشاطئية، والذي يستهدف التأهل والمنافسة في دورة الألعاب الأولمبية «لوس أنجلوس 2028»، من خلال مبادرة لبناء فريق وطني من المواهب الناشئة، بإشراف مدربين متخصصين، وبهدف ترسيخ ثقافة مزدهرة للكرة الطائرة الشاطئية في الدولة.

وأرجأت الجمعية العمومية مناقشة مقترحات الأندية، والتي تمحورت حول عدد اللاعبين المحترفين، والأجانب، والمقيمين في مسابقات الرجال، والمقدمة من أندية شباب الأهلي، العين، النصر، الوصل، والوحدة، بالإضافة إلى مقترحات بشأن مسابقات الفئات السنية، على أن تُدرس المقترحات بشكل موسّع عبر ورش عمل مع الأندية، تمهيداً لاتخاذ القرارات المناسبة.