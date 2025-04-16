إنتر ميلان يتحدى بايرن ميونيخ بـ «السلسلة الأطول»!



معتز الشامي (أبوظبي)



حقق إنتر ميلان، متصدر الدوري الإيطالي، نتيجة رائعة، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، حيث تغلب على بايرن ميونيخ 2-1، ويتطلع إلى إكمال مهمته اليوم الأربعاء في ميلانو، أمام العملاق البافاري للعبور إلى المربع الذهبي.

لم يُهزم الإنتر في آخر 14 مباراة على أرضه في دوري أبطال أوروبا (12 فوزاً وتعادلين)، وهذه أطول سلسلة انتصارات حالية في البطولة، بعد أن أوقف انتصارات بايرن ميونيخ التي استمرت 22 مباراة على أليانز أرينا في الذهاب.

وتأهل «النيراتزوري» 21 من أصل 23 مباراة سابقة في أدوار خروج المغلوب في تاريخ دوري أبطال أوروبا بعد فوزه في مباراة الذهاب، مع ذلك خسر بركلات الترجيح أمام أتلتيكو مدريد في دور الستة عشر الموسم الماضي، بعد فوزه 1-0 في مباراة الذهاب (2-2 في مجموع المباراتين، وخسارة 3-2 بركلات الترجيح).

زفي المقابل، لم ينجح البايرن إلا في التأهل من مباراة واحدة من آخر 8 مباريات خاضها في مرحلة خروج المغلوب في دوري أبطال أوروبا بعد خسارته مباراة الذهاب، رغم أن ذلك حدث أيضاً في المباراة الأخيرة (3-1 في مجموع المباراتين ضد لاتسيو في دور الستة عشر الموسم الماضي).

لدى البايرن ما يدعو للتفاؤل، فاز في جميع مبارياته الأربع خارج أرضه ضد الإنتر في المسابقات الأوروبية، بما في ذلك المباريات الثلاث في دوري أبطال أوروبا، دون أن تهتز شباكه ولو بهدف (2-0 في 2006، 1-0 في 2011، و2-0 في 2022)، وهذه هي أطول سلسلة خسائر لإنتر على أرضه أمام منافس في جميع المسابقات الأوروبية.

وشهدت آخر 6 مواجهات بين إنتر وبايرن ميونيخ في دوري أبطال أوروبا فوز كل فريق 3 مرات، بينما لم يحقق الفريق الذي يلعب على أرضه سوى انتصار واحد من تلك الانتصارات الستة (فاز البايرن 2-0 على أرضه في نوفمبر 2022).

وبحسب شبكة «أوبتا» للإحصاءات، تبلغ فرص «النيراتزوري» في التأهل من المباراة 72%، فيما تبلغ فرصة البايرين في العودة 28%.