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الرياضة

الحوسني يحاضر في ورشة «بناء الأجسام» بالأردن

الحوسني يحاضر في ورشة «بناء الأجسام» بالأردن
16 ابريل 2025 14:00

 
دبي (الاتحاد)

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تستضيف العاصمة الأردنية عمان، يومي الجمعة والسبت، ورشة عمل بناء الأجسام الخاصة بمحكمي ومدربي ولاعبي بناء الأجسام، والتي ينظمها الاتحاد الأردني، بالتعاون مع اتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية، ويشرف عليها ويقدمها محمد شاهين الحوسني، نائب رئيس اللجنة الفنية في الاتحاد الدولي، وعضو مجلس إدارة الاتحاد.
ويأتي تكليف الحوسني بتقديم الورشة، وفقاً للخطة الفنية للاتحاد الدولي بتطوير الكوادر الرياضية، والذي يستثمر النقلة النوعية لبناء الأجسام الإماراتية في تطوير أداء المحكمين والمدربين على المستويين المحلي والدولي.
وأشار الحوسني إلى أن أهم المحاور التي سيتم التركيز عليها هي التحديثات الجديدة على نظام البطولات الجديد لأهميته بتحقيق الاستدامة في النجاح، بتنظيم البطولات والمشاركة بها بشكل احترافي، وبما يتناسب والجهود التي يبذلها الاتحاد الدولي في تطوير منتسبيه، وقدم الشكر إلى الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي، رئيس مجلس إدارة اتحاد بناء الأجسام واللياقة البدنية، على الدعم الكبير والجهود التي أسهمت بتطور الكفاءات الرياضية المواطنة في بناء الأجسام، وثمن دعم الدكتور روفائيل سانتوجا، رئيس الاتحاد الدولي، ومأمون وحيد، رئيس الاتحاد الأردني لبناء الأجسام، على الجهود المشتركة في إقامة الدورة.
ورحب محمد عبدالرحيم المري، بتكليف الحوسني بمهام الإشراف وقيادة ورشة العمل التي تعد مهمة، مؤكداً أن ذلك يعكس القيمة الفنية للكوادر الرياضية الإماراتية، حيث يحرص اتحاد اللعبة بشكل مستدام على تطوير منتسبيه وتقديم كل أشكال الدعم والتعاون مع الاتحادات الرياضية عربياً وعالمياً في الجانب الفني والإداري.

الإمارات
الأردن
بناء الأجسام
اتحاد بناء الأجسام
محمد الحوسني
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