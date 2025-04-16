مساعد مدرب الوصل يقود دهوك إلى أول ألقابه الخليجية



معتصم عبدالله (أبوظبي)



قاد السويدي من أصل تركي، مسعود ميرال، المدرب المساعد السابق للصربي ميلوش في الوصل، فريق دهوك العراقي إلى التتويج بلقب «دوري أبطال الخليج» للمرة الأولى في تاريخه، بعد فوزه القاتل على ضيفه القادسية الكويتي 2-1، في إياب نهائي البطولة، عقب التعادل السلبي في مباراة الذهاب بالكويت الأسبوع الماضي.

ويمثل اللقب الخليجي أول إنجازات المدرب الشاب ميرال «37 عاماً»، والذي تُوج في الموسم الماضي مع الوصل بلقبي كأس صاحب السمو رئيس الدولة، ودوري أدنوك للمحترفين، حيث شغل منصب المدرب المساعد لميلوش، المدرب المستمر حالياً مع «الإمبراطور».

وعبّر ميرال في وقت سابق، خلال مواجهة فريقه الحالي أمام النصر في «أبطال الخليج»، عن سعادته بالعودة إلى دبي، وقال: «أشعر بالفرحة للعودة إلى دبي، بعد نجاحات الموسم الماضي مع الوصل، والتتويج بثنائية الدوري والكأس الأغلى».

وحول تتويج دهوك باللقب الخليجي، قال ميرال: «الإنجاز ثمرة جهد طويل من الفريق والجهاز الفني والإدارة، وأظهرنا شخصية قوية في المباراة النهائية، وأثبتنا أننا نستحق هذا اللقب الغالي».

وأضاف: «كنا ندرك أن القادسية قوي وصاحب تاريخ كبير، لكننا كنا واثقين من قدرتنا على الفوز، وهدفنا كان واضحاً منذ البداية، وهو الوصول إلى المباراة بأفضل جاهزية ممكنة، واستغلال كل فرصة لحصد الانتصار».

وقال: «اللقب الخليجي ليس نهاية الطريق، بل بداية لمزيد من التحديات، ونواصل العمل على تطوير الفريق في المواسم المقبلة، ونقاتل للحفاظ على المستوى المتميز».

يُذكر أن دهوك تخطى الاتفاق السعودي 2-0 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب في نصف النهائي، فيما تأهل القادسية على حساب النصر الإماراتي بركلات الترجيح 4-3، بعد التعادل 2-2 في مجموع المباراتين.