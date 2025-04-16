«الملك» يكتب «التاريخ الجديد» في «أبطال آسيا 2»!

علي معالي (الشارقة)

غمرت دموع الفرح استاد الشارقة، في ليلة تاريخية، وبعد مباراة خيالية، لترسم «الجنون الكروي» على وجوه الجماهير الشرقاوية، التي كانت تودع الملعب البيضاوي بعد الدقيقة 93، لتجد نفسها في الدقيقة 94 أمام تألق عثمان كمارا بهدف قاتل، يُعيد إليها الأمل، ثم تنقلب المدرجات «رأساً على عقب» عند الدقيقة 99، لتتحول المدرجات إلى «هيستيريا كروية» لا مثيل له، بعد هدف فراس بالعربي، ليزداد الطموح في «التاج الآسيوي» على رأس «الملك» عندما يخوض نهائي دوري أبطال آسيا 2 يوم 18 من مايو المقبل.

ما حدث في استاد الشارقة ظاهرة كروية يعيشها الفريق في آسيا للمرة الأولى بهذه الطريقة، ليس فقط بالانتصار بثنائية على فريق عنيد، بل بالحضور الجماهيري، الذي كان الشُعلة التي أوقدت حماس اللاعبين، حتى الوصول إلى الدقيقة 100، ولم تشهد هذه البطولة في مسماها القديم «كأس الاتحاد» أو بالمسمى الجديد، أن تم صعود فريق للمباراة النهائية بـ«ريمونتادا» بهذه الطريقة «الخُرافية»، وفي الوقت المحتسب بدلاً من الضائع، ليسجل «الملك» الرقم القياسي الأول في آسيا بهدفين قاتلين ومؤثرين للغاية، ليصبح الفريق الإماراتي الرابع الذي يكون طرفاً في نهائي آسيوي، ولتفرض الكرة الإماراتية نفسها من جديد على أجواء القارة الصفراء.

وإذا كانت هذه هي المرة الأولى للشارقة، لكنها ليست الأولى للروماني كوزمين أولاريو مدرب الشارقة، والذي عايش نفس الموقف عندما كان مدرباً لفريق شباب الأهلي، حيث تأهل لنهائي دوري أبطال آسيا في 2015 عند الدقيقة (90+4) عندما سجل الكوري الجنوبي كيانج يون كوان الهدف الثالث في مرمى الهلال السعودي، لتصبح النتيجة 3-2 لـ«الفرسان» في مباراة إياب نصف النهائي، وكانت مباراة الذهاب قد انتهت يومها بالتعادل 1-1.

من جانبه عبر خالد المدفع رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة عن سعادته الكبيرة بهذا الإنجاز للكرة الإماراتية، موجهاً شكره وتقديره لكل أندية الدولة التي وقفت داعمة بقوة للملك الشرقاوي.

قال خالد المدفع لـ«الاتحاد»: «نبارك لدولتنا، قيادة وشعباً على ما حققناه، في ملحمة وطنية جميلة بين جماهيرنا، أكدت عزيمة الرجال على استاد الشارقة، الذي شهد الحضور الجماهيري الكبير، الذي كان له الدور الأكبر في وصول «الملك» إلى النهائي القاري الأول».

قال خالد المدفع: «توقعت هذا السيناريو من المباراة، حيث تحدثت مع اللاعبين في التدريب الأساسي الأخير وطالبتهم بأن يقاتلوا حتى الدقيقة الأخيرة من المواجهة، وألا يتسرب اليأس إليهم مهما تكن مجريات المباراة، وعندما اجتمعت معهم بعد الفوز بهدفين ذكرتهم بما دار بيننا قبل اللقاء».

وأضاف: «جماهيرنا تدعو للفخر، الجميع تكاتف وحضر بقوة حاملين أعلام الوطن قبل نادي الشارقة، في روح جعلت اللاعبين يقاتلون في الملعب حتى صافرة النهاية والتأهل المثير بكل ما دار فيه من أحداث، نشكر كل الجماهير وكل أندية الدولة».

وعن قدرة «الملك» على التتويج باللقب الآسيوي قال المدفع: «هدفنا إسعاد جماهيرنا، وإضافة لقب جديد للكرة الإماراتية، وهذا يتطلب الجهد الكبير في المباراة النهائية، وسوف نسعى إلى الذهاب للنهائي بأجواء مثالية وتهيئة الفريق بالشكل المناسب، لكي نحقق هدفاً نطمح إليه بعد مشوار مثير ومستويات أكدت المعدن الجميل لفريقنا في هذه النسخة الاستثنائية».