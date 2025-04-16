«طائرة» بني ياس تُحلِّق بأسبقية الذهاب أمام النصر

معتصم عبدالله (أبوظبي)

حقق فريق بني ياس للكرة الطائرة فوزاً ثميناً على مضيفه النصر بنتيجة 3-2، في المباراة التي أُقيمت على صالة راشد بن حمدان بنادي النصر، ضمن ذهاب الدور النهائي للدوري.

وفي بقية مواجهات ذهاب تحديد المراكز، فاز شباب الأهلي على الجزيرة 3-2 لتحديد المركزين الثالث والرابع، وتفوق عجمان على حتا 3-1 في لقاء المركزين الخامس والسادس، فيما كسب الوصل مضيفه العين بنتيجة 3-2 في تحديد المركزين السابع والثامن.

وقطع بني ياس، المتوّج بأول ألقاب الموسم الحالي «كأس الاتحاد» على حساب النصر بنتيجة 3-0، نصف الطريق نحو حصد لقبه الخامس في الدوري، بتفوقه في مواجهة الذهاب المثيرة بنتيجة 3-2، وجاءت تفاصيل الأشواط كالتالي: (25-19، 20-25، 29-27، 17-25، 15-13).

ويلتقي الفريقان مجدداً مساء الجمعة المقبل في لقاء الإياب على صالة نادي بني ياس، مع احتمال إقامة مباراة فاصلة يوم 22 أبريل الجاري، حال التعادل في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

وكان «السماوي» بلغ النهائي بعد فوزه على الجزيرة 3-0 في المباراة الفاصلة على صالة النادي بأبوظبي، في حين تأهل النصر بعد تفوقه 3-2 على شباب الأهلي في مباراة الإياب بصالة مكتوم بن محمد بدبي.

وعبّر التونسي رياض الهذيلي، مدرب بني ياس، عن سعادته بالفوز المهم، وقال: «استراتيجية الفوز وُضعت منذ بداية الموسم، والانتصار لم يكن وليد اللحظة، بل نتيجة لعمل متواصل ورغبة دائمة في تحقيق البطولات، وهو ما جسّده اللاعبون داخل الملعب».

وأضاف: «نجحنا في التفوق على منافس قوي يضم لاعبين أصحاب إمكانيات عالية، وقدم الفريقان مباراة على مستوى فني عالٍ، سنخوض مواجهة الإياب بعقلية جديدة، ونهدف لحسم اللقب دون الحاجة إلى مباراة فاصلة».

وتابع: «الفريق الأكثر هدوءاً والأقل ارتكاباً للأخطاء سيكون الأقرب لتحقيق الفوز، وأتمنى أن يكون اللقب من نصيب بني ياس».

يُذكر أن الهذيلي، الذي تولى تدريب بني ياس منذ انطلاقة الموسم، نجح في قيادة الفريق لتحقيق لقب «كأس الاتحاد»، إضافة إلى الفوز بلقب بطولة بني ياس الدولية للكرة الطائرة التي نظمها النادي بمشاركة منتخب الإمارات، الجزيرة، الهلال السعودي، والأهلي المصري، وبدعم من مجلس أبوظبي الرياضي.

ويمتلك الهذيلي سجلاً حافلاً بالإنجازات، إذ سبق أن قاد منتخب تونس إلى أولمبياد لندن 2012 وكأس العالم 2014، كما تُوّج مع الأهلي السعودي بـ 11 لقباً، أبرزها بطولة بني ياس الدولية 2021 و«كأس جاهز للنخبة» موسم 2022-2023.