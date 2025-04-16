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الرياضة

الجزيرة وشباب الأهلي يعلنان التحدي في نهائي «أبوظبي الإسلامي»

الجزيرة وشباب الأهلي يعلنان التحدي في نهائي «أبوظبي الإسلامي»
16 ابريل 2025 16:30

 
مراد المصري (أبوظبي)

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بدأت أجواء التحدي تحيط بالجزيرة وشباب الأهلي، مع تواصل العد التنازلي للقاء المرتقب بينهما يوم السبت المقبل على استاد هزاع بن زايد، في المباراة النهائية لـ «كأس مصرف أبوظبي الإسلامي» لكرة القدم.
ويضع الفريقان «اللمسات الأخيرة» قبل خوض المباراة التي تعتبر كتاباً مفتوحاً للفريقين، مع محاولة المغربي الحسين عموتة والبرتغالي باولو سوزا، المباغتة ببعض التغييرات الفنية، على ضوء الأسماء المتوافرة في كل فريق، وتحليله لنقاط قوة وضعف المنافس.
وتواصل رابطة المحترفين برامجها المشوقة عبر منصاتها في وسائل التواصل الاجتماعي، من أجل الترويج للمباراة والتفاعل مع اللاعبين الذين يتوقع أن يكونوا مفاتيح التفوق للفريقين في اللقاء.
وخلال الزيارات التي قامت بها الرابطة، أكد محمد النني، لاعب «فخر أبوظبي»، سعيه لإنهاء موسمه الأول مع الفريق باللقب، وقال: «سعيد بالوصول إلى المباراة النهائية للبطولة، وأتطلع إلى حصد اللقب، والخبرة مهمة في هذا النوع من المباريات، وكلنا ثقة أن جماهيرنا تحضر إلى الملعب وتساندنا بقوة وتقف معنا لانتزاع الفوز».
ويرى نبيل فقير، لاعب الجزيرة، أن فريقه يتميز بالمزيج بين الخبرة والشباب، وقال: «نحن فريق جيد قادر على الفوز، نواجه منافساً قوياً بالتأكيد، ويجب علينا التركيز واللعب بالعقلية الصحيحة في المباراة».
من جانبه، أكد سردار أزمون، نجم «الفرسان»، تطلعه إلى الظفر اللقب، وقال: «واجهت جميع الفرق، وأدرك أهمية المباراة، ويجب أن نكون في كامل تركيزنا لانتزاع اللقب، وأحب خوض التحديات، وأريد دائماً تقديم الأفضل، وأتطلع لرؤية جماهيرنا على المدرجات في المباراة النهائية، ونحتاجهم الآن أكثر من أي وقت مضى».
فيما أشار حارب عبدالله، لاعب شباب الأهلي، إلى أهمية الفوز باللقب، وقال: «أتطلع دائماً إلى تقديم الإضافة، وألعب مع فريق كبير، وجاهز للاستفادة من أي عدد من الدقائق أحصل عليه، والمباراة المقبلة مهمة، ونسعى لإسعاد الجماهير بحصد الانتصار».

كأس مصرف أبوظبي الإسلامي
الجزيرة
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