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الرياضة

شباب الأهلي يتربع على قمة «غرب آسيا للسلة»

شباب الأهلي يتربع على قمة «غرب آسيا للسلة»
16 ابريل 2025 16:00

 
علي معالي (دبي)


اعتلى شباب الأهلي «قمة السلة»، عقب التتويج بلقب «النسخة الثالثة» لبطولة دوري سوبر غرب آسيا للمرة الأولى، بعد موسم مثير، ومباريات رائعة، اختتمت بفوز مستحق على الاتحاد السعودي ذهاباً وإياباً. 

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ورغم الأجواء الحماسية والحضور الجماهيري الكبير، في مباراة إياب النهائي بمدينة جدة، لم يتأثر «الفرسان» الذي قدم عرضاً نموذجياً من البداية حتى صافرة النهاية، وشارك شباب الأهلي للموسم الثالث في البطولة، ليحصد اللقب في «المحاولة الثالثة».
ولم يخسر شباب الأهلي أي مباراة بقيادة المدرب الصربي ميودراج بيريسيتش منذ توليه المهمة في نهاية عام 2023، خلفاً للتونسي وليد زريدة، وتضمن «السجل المثالي» 6 انتصارات متتالية، وأبدى بيريسيتش سعادته الغامرة باللقب، مؤكداً أن التتويج مستحق.
وخلال المباراة تألق نجوم «الفرسان» بقيادة قيس عمر الذي سجل 21 نقطة، و11 متابعة ناجحة، ومعه حامد عبداللطيف، والأميركي ديشوندري واشنطن «19 نقطة» لكل منهما، والأميركي جمال هايجينز «18 نقطة» محصلة 9 تسديدات ناجحة من أصل 11 محاولة، و16 متابعة و3 تمريرات حاسمة.
وسجل كريس كروفورد «10 نقاط» وأسهم باستعادة السيطرة في الربع الأخير، حين بدأ الاتحاد في العودة، وعندما قلّص الفريق السعودي الفارق من 12 إلى 5 نقاط، سجّل كروفورد نقطتين ثم ثلاثية أعادت الفارق والسيطرة لـ «الفرسان»، وسجل قيس عمر نقطة جعلت رفعت النتيجة إلى 77-65، قبل 5 دقائق من النهاية.
حاول الاتحاد البقاء في أجواء اللقاء، إلا أن شباب الأهلي واصل التألق في اللحظات الحاسمة، مؤكداً جدارته باللقب.

الإمارات
كرة السلة
شباب الأهلي
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