أرقام تاريخية للجزيرة وشباب الأهلي في كأس «أبوظبي الإسلامي»



معتز الشامي (أبوظبي)



تترقب الجماهير نهائي «كأس مصرف أبوظبي الإسلامي» بين الجزيرة وشباب الأهلي، على استاد هزاع بن زايد يوم السبت المقبل، ويتصدر «الفرسان» القائمة الذهبية بحصد اللقب 5 مرات، ويليه الوحدة «3 ألقاب»، والعين والنصر «لقبين»، والجزيرة وعجمان والشارقة «لقب».

ويتصدر الجزيرة قائمة الأكثر تسجيلاً للأهداف في «كأس مصرف أبوظبي الإسلامي» برصيد 220 هدفاً، وبفارق 10 أهداف عن شباب الأهلي «الوصيف» وله 210 أهداف، وأحرز العين 199 هدفاً، والوحدة 198 هدفاً، والوصل 184 هدفاً، والنصر 161 هدفاً، والشارقة 149 هدفاً.

وعلى صعيد الأهداف في النهائي، جاء شباب الأهلي في المركز الأول برصيد 11 هدفاً، والنصر والعين «6 أهداف»، والوحدة «5 أهداف»، والجزيرة «4 أهداف»، والشارقة «3 أهداف».

يظهر شباب الأهلي في نهائي كأس مصرف أبوظبي الإسلامي للمرة الثامنة، ويليه الوحدة والعين «5 مرات»، والجزيرة «4 مرات»، والنصر «3 مرات»، والشارقة وعجمان «مرتين»، والوصل «مرة واحدة».