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الرياضة

«الهارب من الزمالك» يسقط من «الطابق 11».. انتحار أم قتل؟

«الهارب من الزمالك» يسقط من «الطابق 11».. انتحار أم قتل؟
16 ابريل 2025 14:06

معتز الشامي (أبوظبي)

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بدأت السلطات الصينية، التحقيق في وفاة اللاعب الجابوني أرون بوبيندزا «28 عاماً» بعد سقوطه من الطابق الحادي عشر في أحد المباني السكنية في الصين، حيث كان يلعب لنادي «تشي جيانج»، وذكرت صحيفة «تي في أر» أن السلطات ترجح إمكانية انتحار اللاعب.
وكان اللاعب قد دخل في خلافات تعاقدية بينه وبين نادي الزمالك، وتهرب من الانضمام للنادي في أغسطس الماضي، بعدما كان قد وقع على عقود الانضمام للفريق بالفعل، وانتقل إلى نادي رابيد بوخاريست ببطاقة انتقال مؤقتة، ما دفع إدارة الزمالك للتصعيد ضده وتقديم شكوى في الفيفا، والتي مازالت قيد النظر في لجنة أوضاع وانتقالات اللاعبين بالاتحاد الدولي إلى الآن.
واستمر بوبيندزا مع رابيد بوخاريست من سبتمبر 2024 حتى 2025، ليقوم بعدها بالرحيل إلى الدوري الصيني بسبب خلافات تعاقدية أيضاً مع النادي الروماني الذي فضله على عقد الزمالك المصري، وبدأت الخلافات مع النادي الروماني عندما رفض السفر مع الفريق لمعسكر شتوي أقامه في دبي متعللاً بعدم حصوله على مستحقاته.
فيما كشفت التقارير ووسائل الإعلام الصينية أن السلطات هناك، تحقق في ملابسات الحادث، وماذا كان اللاعب قد انتحر، أو سقط عن طريق الخطأ، أو أنه سقط بعد شجار مع شقيقه الذي كان معه في الشقة بنفس اليوم.

الصين
رومانيا
الزمالك
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