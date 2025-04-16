نهائي كأس رئيس الدولة 9 مايو باستاد محمد بن زايد



معتز الشامي (أبوظبي)



أعلن اتحاد كرة القدم، عن إقامة نهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة لكرة القدم، بين الشارقة وشباب الأهلي، 9 مايو المقبل، على استاد محمد بن زايد بالعاصمة أبوظبي، في السابعة والنصف مساءً، في مواجهة من «العيار الثقيل»، بين «الفريقين الكبيرين»، على لقب جديد في البطولة، ليضرب «الملك» و«الفرسان» موعداً مع رقم قياسي تاريخي في عدد المباريات بينهما خلال موسم، «7 لقاءات»، حيث التقيا في ربع نهائي «دوري أبطال آسيا 2»، وصعد الشارقة إلى النهائي القاري، بعد الفوز على التعاون السعودي بهدفين مقابل هدف في مجموع مباراتي نصف النهائي، بجانب مباراتين في «دوري أدنوك للمحترفين»، ومثلهما في «كأس مصرف أبوظبي الإسلامي».

ويتطلع الشارقة وشباب الأهلي إلى التتويج باللقب، لأنهما يتساويان في عدد مرات الفوز، ويبحثان عن اللقب الحادي عشر، للانفراد بالرقم القياسي على صعيد «الكأس الأغلى».