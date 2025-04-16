مهرجان المرموم التراثي للهجن ينطلق الخميس

دبي (الاتحاد)

ينطلق غداً الخميس مهرجان المرموم التراثي 2025، والذي يُعد من أكبر وأهم المهرجانات الخليجية في سباقات الهجن من حيث قيمة الجوائز وعدد الأشواط، وتنوع الفئات وأعداد المشاركين من داخل الدولة، ودول مجلس التعاون الخليجي.

ويشهد المهرجان الذي يقام خلال الفترة من 17 إلى 28 أبريل الجاري، إقامة 333 شوطاً، تتوزع على فئتي هجن أصحاب السمو الشيوخ، وهجن أبناء القبائل بواقع 115 شوطاً لهجن أصحاب السمو الشيوخ و218 شوطاً لهجن أبناء القبائل.

ويتنافس المشاركون على 44 رمزاً تمثل ذروة التحدي والتنافس، حيث يبلغ عدد رموز هجن أصحاب السمو الشيوخ 16 رمزاً موزعة على اللقايا والإيذاع والثنايا والحول والزمول، فيما تم تخصيص 28 رمزاً لهجن أبناء القبائل موزعة على خمسة أعمار هي الحقايق واللقايا والإيذاع والثنايا والحول والزمول.

ويترقب جمهور سباقات الهجن الحدث الأهم في مهرجان المرموم التراثي 2025، والمتمثل في شوط الحول المفتوح لهجن أصحاب السمو الشيوخ، والذي تتنافس من خلاله نخبة المطايا على أغلى رموز المهرجان، وهو سيف الإمارات الذي يمثل ذروة التنافس، ومسك ختام المهرجان، كما يحظى اليوم قبل الأخير من المهرجان باهتمام واسع من المتابعين، حيث يقام خلاله الشوط الرئيسي للحول المفتوح لهجن أبناء القبائل، والذي يُمنح فيه سيف مهرجان المرموم التراثي، ليكون بمثابة التتويج الأكبر لمسيرة المنافسة بين الشعارات طوال أيام الحدث.

ويشهد مهرجان المرموم التراثي 2025، خطوة جديدة تضاف لمسيرة التطوير والتميز، حيث سيتم للمرة الأولى طرح دروع لأصحاب المركزين الثاني والثالث في شوطي سيف الإمارات للحول المفتوح لهجن أصحاب السمو الشيوخ، وسيف الحول المفتوح لهجن أبناء القبائل، وذلك تشجيعاً للمشاركين وإيماناً بقيمة التنافس الشريف والإنجاز في مثل هذه الأشواط التاريخية.

ويُعد مهرجان المرموم التراثي من أبرز محطات الموسم، ويترقبه جمهور رياضة الهجن لما يمثله من قيمة كبيرة وخصوصية بالنسبة للملاك والمضمرين وعشاق هذا الموروث الأصيل.