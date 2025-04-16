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الرياضة

«أكاديمية فاطمة بنت مبارك» تُتوج نجمات الشطرنج

«أكاديمية فاطمة بنت مبارك» تُتوج نجمات الشطرنج
16 ابريل 2025 18:00

أبوظبي (وام)

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اختتمت أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية منافسات بطولتها الدولية للشطرنج الخاطف في نسختها السابعة، والتي أقيمت بالتعاون مع مجلس أبوظبي الرياضي، ونادي أبوظبي للشطرنج والألعاب الذهنية، بمشاركة أكثر من 250 لاعباً ولاعبة في مقر الأكاديمية بأبوظبي.
وأقيمت المنافسات تحت رعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، وبتوجيهات الشيخة فاطمة بنت هزاع بن زايد آل نهيان، رئيسة مجلس إدارة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، ورئيسة نادي أبوظبي للسيدات ونادي العين للسيدات.
وحصلت الأستاذة الدولية الكبيرة الأوكرانية كاترينا لاجنو، على المركز الأول، تلتها رويلين أسيدو، في المركز الثاني، ومهري جلدييفا، في المركز الثالث، كما شملت قائمة الفائزات أيضاً كلاً من ماريام جافاخيشفيلي، وسريشتي باندي، وآفا سليمانوفا، ووافية درويش المعمري، وعائشة محمد المعيني، وكارتك نيشيطا، وزينب درويش المعمري.
وكرمت البطولة عدة لاعبين ولاعبات من المتميزين في الفئات المختلفة، أبرزهم عنود عيسى، وروضة السركال، وعهود عيسى محمد، وروضة غالب العفيفي، وحفصة عيسى محمد، وماريا خميس البلوشي، وزايد محمد آل علي، واسكندر علي البلوشي، وزايد الكعبي.
وأكد حسين عبدالله الخوري، رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للشطرنج، أن البطولة حققت مع وصولها إلى نسختها السابعة، نجاحات لافته بفضل دعمها للاعبات ولاعبي الإمارات من خلال توفير فرص الاحتكاك القوي مع اللاعبين واللاعبات من جميع أنحاء العالم، لافتاً إلى أن النادي وضع برنامجاً خاصاً للفتيات من أجل إشراكهن في هذه البطولة، والبطولات المقبلة.

أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية
الشطرنج الخاطف
نادي أبوظبي للشطرنج والثقافة
مجلس أبوظبي الرياضي
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