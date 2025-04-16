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الرياضة

«التقاط الأوتاد» يشارك في تصفيات «مونديال 2026»

«التقاط الأوتاد» يشارك في تصفيات «مونديال 2026»
16 ابريل 2025 19:24

 
أبوظبي (وام)

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يشارك منتخبنا الوطني للفروسية لالتقاط الأوتاد ضمن المجموعة الرابعة في التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026.
وتستضيف مصر التصفيات في الربع الأول من العام المقبل، بمشاركة 6 منتخبات هي الإمارات، ومصر، والبحرين، وكندا، واليمن، وليبيا.
وتم تقسيم المنتخبات المشاركة إلى 4 مجموعات، ليصعد منتخبان من كل مجموعة إلى النهائيات المقررة في الأردن.
وأكد راشد المزروعي، رئيس قسم التقاط الأوتاد باتحاد الفروسية والسباق، أهمية الاستعداد قبل التصفيات المقررة، من خلال معسكر داخلي، وآخر خارجي مقترح في دولة خليجية، يتضمن خوض منافسات مشتركة، لتحقيق أكبر درجة من الجاهزية المطلوبة لفرسان الإمارات.
من جانب آخر، أوضح المزروعي أن موسم بطولات التقاط الأوتاد يقترب من نهايته مع بدء العد التنازلي لإقامة بطولتين في كل من دبي وأبوظبي، خلال أبريل الحالي، ومايو المقبل.
وذكر أن بطولة سيح السلم الأخيرة شهدت منافسة قوية أسفرت عن فوز فريق خيالة شرطة دبي بذهبية الفرق محققاً 399 نقطة، بينما حصد الفارس محمد علي شبيلي ذهبية الفردي برصيد 117.5 نقطة.
وأشار إلى مشاركته في اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد الدولي في مسقط مؤخراً، مؤكداً أن الاجتماع استعرض الجهود المبذولة لنشر اللعبة، وتنظيم واستضافة البطولات، واعتماد عضوية بعض الدول الجديدة.

الإمارات
الفروسية
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