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الرياضة

النيادي يُشيد بإنجازات المنتخب في بطولة تايلاند العالمية للكيك بوكسينج

النيادي يُشيد بإنجازات المنتخب في بطولة تايلاند العالمية للكيك بوكسينج
16 ابريل 2025 19:28

 
أبوظبي (الاتحاد)

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أشاد عبدالله سعيد النيادي، رئيس الاتحاد الآسيوي والعربي للمواي تاي رئيس اتحاد المواي تاي والكيك بوكسينج، بالإنجازات المميزة التي حققها منتخب الكيك بوكسينج في بطولة تايلاند العالمية.
وقال: «نثمن دعم ورعاية القيادة الرشيدة لمسيرة إنجازاتنا الملهمة في المحافل العالمية التي تواصل منتخباتنا تحقيقها في كل مشاركة قارية وعالمية»،
وأضاف: «نفخر بنجاحات أبطال الإمارات ومكتسبات المشاركة المميزة في بطولة تايلاند العالمية للكيك بوكسينج، والتي أسفرت عن حصول منتخبنا على 17 ميدالية»، مؤكداً أن حصاد أبطالنا يعكس قوة قاعدة اللعبة والإمكانيات الكبيرة للاعبين، بجانب خطط الإعداد المستمرة وبرامج التحضير المناسبة التي تخدم تطلعات المشاركة في هذه البطولات».
وأضاف: «حريصون على مواصلة خطط تطوير المنتخبات الوطنية وصناعة الإنجازات الرياضية عالمياً، ورفد القطاع الرياضي على مستوى الدولة، بالإضافة المهمة والنجاحات المستمرة لرياضتي المواي تاي والكيك بوكسينج، متوجهاً بالتهنئة والتبريكات للاعبين والكادر الفني والإداري بمناسبة الإنجاز الرياضي المهم».
وكانت منتخباتنا الوطنية للكيك بوكسينج شاركت في بطولة تايلاند العالمية للكيك بوكسينج التي أقيمت تحت إشراف الاتحاد الدولي للكيك بوكسينج بثلاث فئات «ناشئين وشباب ورجال» في مسابقتي «لو كيك» و«البوينت فايت»، ونجحت من حصد 8 ذهبيات و6 فضيات و3 برونزيات.

الإمارات
عبدالله النيادي
الكيك بوكسينج
تايلاند
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