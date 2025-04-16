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الرياضة

ليون يصل نهائي «أبطال آسيا 2» بـ «الصدفة» للقاء الشارقة

ليون يصل نهائي «أبطال آسيا 2» بـ «الصدفة» للقاء الشارقة
16 ابريل 2025 20:17

 
معتز الشامي (أبوظبي)

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تأهل ليون سيتي السنغافوري إلى نهائي «دوري أبطال آسيا 2»، ليلتقي الشارقة 18 مايو المقبل، ليصبح أول فريق من سنغافورة يصل إلى ختام بطولة قارية في التاريخ، وتفوق على سيدني الأسترالي 2-1 في مجموع ذهاب وإياب في نصف النهائي.
وحقق ليون سيتي إنجازاً تاريخياً بوصوله إلى نصف النهائي بقرار من الاتحاد الآسيوي، حيث ودع الفريق البطولة بالفعل، بعد أن خسر مباراة ذهاب ربع النهائي أمام سانفريتشي هيروشيما الياباني 6-1، وتعادل الفريقان 1-1 إياباً، لكن الاتحاد الآسيوي احتسب نتيجة مباراة الذهاب 3-0 بسبب إشراك المنافس للاعب غير مؤهل، ليعود ليون بـ «الصدفة» لاستكمال البطولة، وينجح في إقصاء سيدني صاحب الخبر، ويتصدر الفريق الدوري السنغافوري وله 62 نقطة من 26 مباراة، ويليه تامبينز بـ57 نقطة من 27 مباراة
تأسس ليون سيتي عام 2020 بملكية جديدة عبر شركة إنترنت عالمية، يُطلق على النادي اسم «البحارة»، واستحوذت على هوم يونايتد، وغيرت رخصة النادي تحت مسمى ليون سيتي، ويملك ليون سيتي لقب الدوري 3 مرات وكأس سنغافورة «7 مرات»، كأس السوبر «3 مرات»، وكأس الاتحاد «3 مرات».

دوري أبطال آسيا
الشارقة
ليون
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