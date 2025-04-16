تسيتسيباس يثأر من كوردا في برشلونة



برشلونة (أ ف ب)



ثأر اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس المصنف ثالثاً من الأميركي سيباستيان كوردا عندما تغلب عليه 7-6 و6-4، وبلغ الدور ربع النهائي من دورة برشلونة (500 نقطة) المقامة على ملاعب ترابية، وكان كوردا تغلب على اليوناني في الدور الثالث من دورة ميامي قبل ثلاثة أسابيع.

والفوز هو الثاني لتسيتسيباس على كوردا في 3 مواجهات جمعت بينهما بعد الأول عام 2021 في الدور الثالث لدورة سينسيناتي الأميركية.

وفرض التعادل نفسه في المجموعة الأولى حتى الشوط الثاني عشر (6-6)، وخاض اللاعبان شوطاً فاصلاً حسمه تسيتسيباس 7-4 وبالتالي المجموعة 7-6 في 49 دقيقة.

وفي الثانية، كسر اليوناني الذي فقد لقبه بطلاً لدورة مونتي كارلو الأسبوع الماضي بخروجه من ربع النهائي، إرسال منافسه في الشوط الثالث، وحافظ على تقدمه حتى أنهاها في مصلحته في 47 دقيقة والمباراة في 96 دقيقة.

ويلتقي تسيتسيباس، وصيف الدورة 4 مرات أعوام 2018 و2021 و2023 و2024، في ربع النهائي مع الفرنسي أرتور فيس الفائز على الإسباني بيدرو مارتينيز بمجموعتين 6-3 و6-2.

ولم يجد فيس أي صعوبة للتغلب على مارتينيز ولم يواجه تهديد كسر إرساله سوى مرة واحدة في المباراة، إلّا أن ابن الـ20 عاما نجح في تلافي ذلك.

وبلغ الدنماركي هولجر رونه المصنّف 13 عالميا الدور ذاته بعدما قلب تأخره بمجموعة أمام الأرجنتيني سيباستيان بايس إلى فوز 4-6 و6-1 و6-2، بعد عودته إلى الملاعب جراء تعرضه لحالة تسمم أدت إلى انسحابه من دورة مونتي كارلو لماسترز الألف نقطة الأسبوع الماضي.

وكسر بايس إرسال منافسه في بداية المجموعة الأولى وتقدم 2-0 قبل أن يحسمها لمصلحته، في حين ارتكب رونه 15 خطأ مباشراً.

وردّ الدنماركي بكسر إرسال بايس 3 مرات في المجموعة الثانية ليعادل الكفة 1-1، وأعاد الكرّة في الثالثة الحاسمة وكسبها 6-2 فالمباراة عند كرته الثالثة.