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الرياضة

مانشستر يونايتد يُخرج أونانا من «الثلاجة»!

مانشستر يونايتد يُخرج أونانا من «الثلاجة»!
16 ابريل 2025 22:00

 
لندن (أ ف ب) 

 

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نيوكاسل يكشف عن مرض مدربه

يعود الحارس الكاميروني أندري أونانا لحراسة عرين مانشستر يونايتد الإنجليزي بمواجهة ليون الفرنسي في إياب الدور ربع النهائي من الدوري الأوروبي «يوروبا ليج» لكرة القدم الخميس، وفقاً لما أكد مدرب «الشياطين الحمر» البرتغالي روبن أموريم.
ارتكب الدولي الكاميروني البالغ 29 عاماً خطأين فادحين في مباراة الذهاب التي انتهت بالتعادل 2-2 في فرنسا الأسبوع الماضي، وتم استبعاده من تشكيلة «الشياطين الحمر» في الخسارة على أرض نيوكاسل 1-4 في الدوري.
وكان الحارس التركي ألتاي بايندير (27 عاماً) حلّ بدلاً منه بين الخشبات الثلاث في ملعب «سانت جيمس بارك»، لكنه ارتكب بدوره خطأ أدى إلى الهدف الرابع لنيوكاسل.
قال أموريم في مؤتمر صحفي عقده عشية المواجهة المنتظرة في أولد ترافورد «أونانا، سيلعب غداً».
وأضاف «بصفتي مدرباً ولاعباً سابقاً، أحاول في المقام الأول القيام بما يمكن أن يساعد اللاعب في هذه الحالة، نتحدث عن إدارة اللاعبين بدنيا، ولكن علينا أيضاً إدارتهم نفسياً. لقد مررنا بعطلة نهاية أسبوع شعرت فيها أنه من الأفضل ألّا يلعب أندري أونانا، ومن الجيد أن يلعب ألتاي بايندير».
ويحتل اليونايتد المأزوم المركز الرابع عشر في الدوري الممتاز، قبل 6 جولات من النهاية، لكن لا يزال أمام أموريم فرصة لإنهاء موسم اليونايتد الكارثي بكأس أوروبية ما يشرّع الباب أمامه للمشاركة في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

الدوري الأوروبي
يوروبا ليج
مانشستر يونايتد
أندريه أونانا
روبن أموريم
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