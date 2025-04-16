الشارقة بطل دوري «يد الشباب» للمرة الـ17

الشارقة (وام)



أحرز فريق الشارقة لكرة اليد للشباب لقب بطولة الدوري، وذلك للمرة الثامنة على التوالي، والسابعة عشرة في تاريخه.

جاء تتويج الفريق باللقب بعد تعادله مع الوصل 25-25 بالجولة الـ12 والأخيرة من المسابقة، ليتصدر جدول الترتيب بـ13 نقطة، تبعه الوصل بـ11 نقطة، والبطائح وله 6 نقاط.

توج الفريق الفائز عدنان فرج الشامسي، عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات لكرة اليد، رئيس للجنة القانونية، بحضور محمد عبيد الحصان، عضو مجلس إدارة نادي الشارقة الرياضي، رئيس مجلس إدارة الألعاب الجماعية، وجاسم محمد، عضو إدارة الألعاب الجماعية، مشرف كرة اليد بنادي الشارقة.