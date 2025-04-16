مدرب تشيلسي يرفض الشك في القدرات!

لندن (د ب أ)



يعتقد إنزو ماريسكا مدرب تشيلسي، أن لاعبيه يستحقون ثقة جماهير الفريق التي تشكك في قدراتهم، وذلك وسط أول محاولة جادة للتأهل لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم خلال آخر ثلاثة مواسم.

وتوترت علاقة ماريسكا مع جماهير تشيلسي التي أطلقت صافرات الاستهجان في الملعب، عندما كان الفريق متأخراً بهدفين دون رد على ملعبه أمام إبسويتش تاون في الدوري الإنجليزي، يوم الأحد الماضي.

وأنقذ تشيلسي نفسه بالخروج بنقطة التعادل ليخرج من الخمسة الأوائل بجدول الترتيب، لكن يبقى مصير الفريق بيده بشأن التأهل لدوري أبطال أوروبا للمرة الأولى منذ موسم 2022-2023،

وقال ماريسكا في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا) «أثبتنا بأن الفريق بإمكانه الصعود والتواجد في مكانة أفضل هذا الموسم، حتى وإن كان من الصعب ملاحظة هذا الأمر أحياناً».

وأشار المدرب الإيطالي «تشيلسي لم يكن ضمن الأربعة الأوائل في الموسمين الماضيين، بينما نتواجد بين أول أربعة أندية بالترتيب في معظم مراحل الموسم الجاري، لم أكن هنا قبل عامين، ولا أحكم على ذلك، ولكن أسلط الضوء على هذا الموسم فقط، ولذا أرى أنه يتعين على الجماهير أن تثق بنا وبالفريق وبما تفعله إدارة النادي، وأعتقد أنه دليل واضح على أن الفريق يتحسن ويسير على الطريق الصحيح».

وقال ماريسكا «نقاتل من أجل تحقيق إنجازات مهمة، ويجب على الجماهير ووسائل الإعلام أن يثقوا بنا لأننا نسير على الطريق الصحيح».

ويتفوق تشيلسي بنتيجة 3 - صفر قبل أن يستقبل ليجيا وارسو البولندي في إياب ربع نهائي دوري المؤتمر الأوروبي، الخميس، ومع ضمان التأهل نظرياً سيكون التركيز على جودة الأداء الذي سيقدمه الفريق وسط جماهيره.