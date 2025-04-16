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الرياضة

الأهلي المصري يطلب تدخل رئيس مجلس الوزراء

الأهلي المصري يطلب تدخل رئيس مجلس الوزراء
16 ابريل 2025 22:44

 
القاهرة (د ب أ)

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أرسل النادي الأهلي المصري خطاباً جديداً للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء ببلاده، يطلب تدخله في أزمة تعديلات قانون الرياضة.
وذكر الأهلي عبر موقعه الإلكتروني الرسمي، أن النادي «جدد طلبه المقدم إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ودعوته للتدخل حتى يستطيع النادي الأهلي الاطلاع على مشروع تعديلات قانون الرياضة المقترح، والدعوة إلى حوار مجتمعي يضمن توافق هذه التعديلات مع الدستور المصري والمعايير الدولية والميثاق الأولمبي، وذلك في إطار الحرص الكامل للدولة المصرية، تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، على العمل بكل الشفافية في كافة الملفات التي تخدم الصالح العام».
وأضاف «تجديد طلب الأهلي جاء من منطق ثقته الكبيرة في حرص رئيس الوزراء على مستقبل الرياضة المصرية، بعد خطاب اللجنة الأولمبية الدولية مؤخراً إلى وزير الرياضة، والتي طلبت فيه نسخة من تعديلات قانون الرياضة، للتأكيد على توافقها مع الميثاق الأولمبي والمعايير الدولية، قبل إحالة التعديلات للبرلمان المصري للتصويت عليها، في الوقت الذي لا يزال فيه وزير الرياضة يفرض السرية التي تثير علامات الاستفهام حول هذه التعديلات، والتي تم التحفظ على غالبيتها من جانب العديد من الجهات المعنية»

 

مصر
الأهلي المصري
مصطفى مدبولي
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