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الرياضة

الإنتر يطيح البايرن ويضرب موعداً مع برشلونة

الإنتر يطيح البايرن ويضرب موعداً مع برشلونة
17 ابريل 2025 01:14

 

ميلانو (د ب أ)

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واصل إنتر ميلان الإيطالي مسيرته في بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بعدما تأهل للدور قبل النهائي في البطولة، عقب تعادله 2 - 2 مع ضيفه بايرن ميونيخ الألماني، في ذهاب دور الثمانية للمسابقة.
واستفاد الإنتر من فوزه 2- 1 في لقاء الذهاب، الذي جرى بين الفريقين على ملعب (أليانز أرينا)، معقل البايرن، ليقطع ورقة الترشح للمربع الذهبي، عقب فوزه 4 - 3 على منافسه في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.
وعجز الفريقان عن هز الشباك في الشوط الأول، الذي انتهى بالتعادل بدون أهداف، حيث ندرت الفرص التهديفية خلاله من لاعبي الناديين، على عكس الشوط الثاني، الذي اتسم بالإثارة والمتعة وشهدت أهداف اللقاء الأربعة.
وبادر النجم الإنجليزي هاري كين بالتسجيل لمصلحة البايرن في الدقيقة 52، لكن الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز سرعان ما منح التعادل للإنتر في الدقيقة 58 .
وأضاف الفرنسي بنيامين بافارد الهدف الثاني للإنتر في الدقيقة 61، ليهز شباك فريقه القديم، لكن الإثارة تواصلت عقب تسجيل الإنجليزي إيريك داير هدف التعادل للبايرن في الدقيقة 76 .
وحاول البايرن تسجيل هدف التعادل خلال الوقت المتبقي من اللقاء، والدفع باللقاء إلى الوقت الإضافي، مع تعادل الفريقين في إجمالي مباراتي الذهاب والإياب، لكن باءت المحاولات الألمانية بالفشل، ليقتنص الإنتر بطاقة الترشح للمربع الذهبي.
بتلك النتيجة، ضرب الإنتر، الذي يمتلك 3 ألقاب في دوري الأبطال، موعدًا مع برشلونة الإسباني في الدور قبل النهائي للمسابقة القارية.
ويحلم الإنتر بالتتويج بالثلاثية التاريخية (الدوري والكأس المحليين ودوري أبطال أوروبا) هذا الموسم، حيث يتصدر ترتيب الدوري الإيطالي حالياً بفارق 3 نقاط أمام أقرب ملاحقيه نابولي، مع تبقي 6 مراحل على نهاية الموسم، كما يخوض الدور قبل النهائي بكأس إيطاليا ضد جاره اللدود ميلان، علماً بأن لقاء الذهاب انتهى بتعادلهما 1-1.

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