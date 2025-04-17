أرسنال.. «سلسلة قياسية» في ليلة إقصاء ريال مدريد!



معتز الشامي (أبوظبي)



حقق أرسنال فوزاً تاريخياً على ريال مدريد ذهاباً وإياباً، ليتأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، وتفوق «المدفعجية» 2-1 في «البرنابيو»، ورغم كل الحديث الذي سبق المباراة عن «الريمونتادا»، إلا أن الريال حامل اللقب قدم أداءً متواضعاً للغاية ليخرج من «الشامبيونزليج» أمام «المدفعجية».

وكان ريال مدريد أمام مهمة شاقة لتجاوز تأخره بـ 3 أهداف في مباراة الذهاب بلندن، بعدما أدرك أنه بحاجة إلى تقديم أداء تاريخي لمواصلة سعيه للفوز بلقب أوروبي آخر، ولكنه ودع بعد الخسارة في الإياب بهدفين مقابل هدف وبمجموع 5-1 في الذهاب والإياب.

وتجاوزت 4 فرق فقط تأخرها بـ 3 أهداف أو أكثر في مباراة الذهاب خلال 32 عاماً من تاريخ أدوار خروج المغلوب في دوري أبطال أوروبا، وفشل ريال مدريد في أن يصبح الخامس.

فيما تأهل أرسنال إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا للمرة الثالثة في تاريخه، بعد موسمي 2005-2006 و2008-2009، وبشكل عام، هي المرة الثلاثين التي يتأهل فيها فريق إنجليزي إلى نصف نهائي البطولة، ولا يتفوق عليه سوى الفرق الإسبانية (38)، وعادل «الجانرز» أطول سلسلة انتصارات له خارج أرضه في تاريخ دوري أبطال أوروبا بـ 4 انتصارات، وفي المرة الوحيدة السابقة التي فاز فيها بـ 4 مباريات متتالية، كانت المباراة الرابعة من السلسلة أيضاً فوزاً على ريال مدريد في سانتياغو برنابيو (1-0 في فبراير 2006، ذهاب دور الـ 16).

وكانت كل من آخر 4 إقصاءات لريال مدريد في دوري أبطال أوروبا ضد فرق إنجليزية (مانشستر سيتي في 2019-20 و2022-23، وتشيلسي في 2020-21، وأرسنال في 2024-25)، بينما أقصى أرسنال حامل لقب البطولة للمرة الثانية فقط (سبق أن فعل ذلك ضد ميلان في 2007-2008).

ويعد مدرب أرسنال ميكيل أرتيتا هو المدرب الإسباني العاشر الذي يصل إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، فقط إيطاليا (11) لديها عدد أكبر من المدربين الذين فعلوا ذلك في تاريخ المسابقة.